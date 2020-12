Rakhshanis första mål – sänkte gamla laget

Frölunda har blandat och gett den senaste månaden, där man har flera tuffa förluster bakom sig.

Det blev en ny sådan mot Djurgården på Hovet.

Målvakten Niklas Svedberg storspelade i första perioden, där Mats Rosseli Olsen, Robin Alvarez och Johan Sundström alla hade jättelägen.

Istället var det hemmalaget som tog ledningen genom Dick Axelsson när två minuter återstod av perioden.

Rakhshani sänkte gamla laget

Djurgården fortsatte att vara effektivt i andra perioden där man tidigt utökade ledningen till 2–0 genom Linus Andersson.

Men det skulle inte stanna där.

När hemmalaget fick spela powerplay en stund senare kom också 3–0, efter att Sebastian Strandberg vallat in pucken via Anders Grönlund och Niklas Rubin in i mål.

Frölunda fick känning när Robin Alvarez reducerade till 3–1 i slutet av andra perioden. Men närmare kom man inte.

”En 5-1:a mot Frölunda – det är taget”

I tredje perioden svarade Rhett Rakhshani för sitt första mål i Djurgårdströjan, mot sitt gamla lag, när han gjorde 4–1.

Matchen slutade till sist 5–1, efter att Dick Axelsson fastställt slutresultatet i tom kasse. Djurgården går därmed på juluppehåll med åtta raka hemmasegrar i bagaget.

– Det är klart, att gå in i ett litet uppehåll med hårdträning och lite ledigt är alltid skönare med en vinst i ryggen. Och en 5–1:a mot Frölunda, det är taget, säger Sebastian Strandberg i C More.

Ny bortaförlust för Frölunda: ”Är inte godkänt”

Han ser framför allt två faktorer som spelade in i segern.

– Först och främst gör ”Svedda” (Niklas Svedberg) en kanonmatch, han räddar oss i första perioden med några galna räddningar. Sen är vi effektiva vilket ger oss luft, säger han.

Frölundas Nicklas Lasu summerar förlusten:

– Det är klart att det inte är godkänt, vi har lägen att kunna göra fler mål. Men vi är alldeles för trubbiga när vi får chanser att sätta den. Sen spelar vi slarvigt också i många delar av spelet, säger han.