20-årige Frederik Dichow gör sin andra sejour i Sverige. Som junior representerade han Malmö Redhawks under en säsong i klubbens juniorlag och var även ombytt vid ett antal tillfällen i A-laget.

Sedan dess har han utvecklats via spel i danska ligan och till den här säsongen värvades han av Kristianstad, där han tagit stora steg under målvaktstränaren Joel Gistedts ledning. Så sent som under onsdagskvällen stod Dichow för en stor insats när han tog 40 av 42 skott i bortamatchen mot Almtuna.

Ungefär som det sett ut under stora delar av säsongen.

Det har fångat intresse på många håll i SHL.

Flera klubbar har uppgivits intresserade av Frederik Dichows tjänster.

Frederik Dichow till Frölunda

Nu har han fattat ett beslut.

Dichow väljer från och med nästa säsong att spela för Frölunda.

När hans agent, Morten Green, kontaktas i frågan är han väldigt tydlig med att inget kontrakt har skrivits på någonstans.

Men SportExpressens källor säger att valet faller på Frölunda.

– Det finns ett stort intresse för honom i SHL. Han har varit på topp i Hockeyallsvenskan, så det är klart att det blir så, säger Morten Green.

Kan vi slå fast att han spelar i SHL?

– Jag svarar att jag blir förvånad om han inte gör det.

Enligt våra källor så har han tagit ett beslut om att han kommer att spela för Frölunda.

– Det har jag ingen kommentar till, säger Morten Green.

I Frölunda kommer Dichow att bli lagkamrat med stjärnmålvakten Lasse Johansson, som värvas hem från Sankt Petersburg, men som ännu inte konfirmerats av Frölunda. Det innebär att klubben kommer att sitta med två målvakter som kommer att deltaga vid de olympiska spelen i Peking framöver.

Nuvarande målvakten Matt Tomkins kan också komma med till OS.

Tomkins spelar nästa år i KHL, vilket SportExpressen tidigare har berättat om.

Rubin på väg att lämna – kan hamna hos SHL-lag

Med anledning av att Frölunda nu väljer att skriva kontrakt med Lasse Johansson och att Frederik Dichow har tackat ja till att komma till klubben, så väntar ett annat uppdrag för Kungsbackakillen Niklas Rubin efter att kontraktet med Frölunda nu löper ut efter tre år i Göteborg.

Enligt uppgift finns det konkret intresse hos andra SHL-klubbar för Rubin, som så sent som föregående säsong var med vid en landslagssamling till Karjala Cup för Tre Kronor.

Men den här säsongen har han blivit utkonkurrerad av Matt Tomkins. Till nästa säsong finns det nu ingen plats för honom, när Lasse Johansson vänder hem till Sverige och Montreal Canadiens-draftade Frederik Dichow väntas bilda Göteborgarnas målvaktspar.