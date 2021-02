Ny tung förlust för Frölunda mot jumbo

Frölunda svarade för en mycket blek insats i tisdags när man förlorade hemma mot Malmö med 2–3.

Två dagar senare skulle man ställas mot ett nytt desperat bottenlag i Linköping. Och då blev det ytterligare en förlust för Roger Rönnbergs manskap.

Matchen stod länge och vägde med 0–0 på tavlan, trots att båda lagen hade sina chanser. Inte minst Linköping då både Niko Ojamäki och Broc Little hade varsitt skott i ramen.

Det var först med en minut kvar av andra perioden som målnollan spräcktes, när Nikola Pasic sköt in 1–0 efter passning av Jaakko Rissanen.

– Det är en jämn match med lägen åt båda håll. Otroligt viktigt att vi fick in den, sa Pasic till C More i pausen inför tredje perioden.

Ny tung förlust för Frölunda

Frölunda lyfte sitt spel inledningsvis i tredje perioden, men utan någon utdelning.

I stället utökade Linköping sin ledning genom Jimmy Andersson, efter slarv av Anders Grönlund som tappade pucken i egen zon.

Linköping vann matchen med 2–0 och tog därmed viktiga poäng i bottenstriden.

För Frölundas del så ser topp sex-placeringen inte alls lika säker ut som den gjorde för ett par veckor sedan. Numera är det bara tre poäng ner till sjuan Leksand.