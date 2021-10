Frölunda satt i förarsätet när pucken släpptes i Frölundaborg.

En poäng mot IFK Helsingfors skulle räcka för avancemang till åttondelen i CHL för titelförsvarna.

Vid förlust fanns också möjligheten. Men i så fall skulle det hänga på hur det gick mellan Zürich och Boleslav i matchen som startade nästan två timmar senare.

Frölunda drog som oftast på hemmaplan i gång i högt tempo, men Helsingfors stod upp bra.

Lasch gjorde det första

Men redan efter drygt fyra minuter var det nära att hemmalaget tog ledningen när Jens Olsson prickade stolpen.

1–0 kom istället fem minuter senare efter att Olli Palola blivit utvisad. Och som så ofta den här säsongen kom målet i powerplay. Elmer Söderblom hade redan prickat ribban när Ryan Lasch tryckte in pucken efter förspel av Jens Olsson och Joel Lundqvist.

Tre minuter senare, efter 12.35, kom 2–0.

Normalt defensive backen Christian Folin väggspelade med Ryan Lasch och fick tillbaka pucken alldeles framför mål där han säkert tryckte in pucken.

– Jag vet att Christian är mer för att stanna hemma, men han har gjort några fina poäng i början av säsongen. Och han gillar säkert att vara med framåt, kommenterar Lasch Folins mål.

Lasch prickade stolpen

Helsingfors hade ett friläge och ett par hyggliga chanser, men första perioden var Frölundas.

I den andra perioden hände inte lika mycket. Närmast var Ryan Lasch när han i nästan numerära överläge träffade stolpen.

Helsingfors stora chans att komma tillbaka in i matchen kom efter 3.10 i den tredje perioden när Linus Nässén, under ett av sina första byten i matchen, åkte ut på två plus två minuter.

Klubban gick av

Domarna kollade en bra stund på matchfilmen och upptäckte vad inte så många andra i Frölundaborg såg: att armbågen träffade en finsk spelare.

Ett stenhårt jobbade Frölunda klarade dock av de fyra minuterna med en man mindre. Och när pucken vid några tillfällen gick genom uteförsvaret stod målvakten Matt Tomkins i vägen på ett sådant sätt att publiken skanderade hans namn.

Frölunda var lite försiktigare i sin offensiv under resten av tredje perioden. Och när Elmer Söderblom fick det enda friläget gick hans klubba av precis när han sköt.

När sex och en halv minuter återstod åkte Jan Mursak ut för en slashing. Då passade Helsingfors på att ta ut målvakten och sätta in en extra spelare.

Den satsningen lönade sig. Efter 15.11 gjorde 2–1 efter ett enormt tryck i Frölundas zon.

Med tre och en halv minuter kvar tog Helsingfors återigen ut målvakten. En minut senare utnyttjade Frölunda det när Nicklas Lasu lyfte in avgörande 3–1.

Han kan avlossa en bomb

En och en halv minut före slutsignalen dunkade Joel Lundqvist in 4–1 på passning från Ryan Lasch – naturligtvis i powerplay.

Men den här gången kom Lundqvist åkande in i zonen och sköt från längre håll än vanligt när han fick passningen på bladet.

– Han får sällan chansen att skjuta så, han är oftast närmare mål. Men han kan definitivt avlossa en bomb, säger Ryan Lasch.

Frölunda är därmed vidare och kan fortsätta jakten på sin femte CHL-titel.

– Det var en bra match för oss. Vi var solida. Vi har ett koncept som fungerar för hela laget. Roligt att se att det fungerar i så här stora matcher, säger Ryan Lasch.