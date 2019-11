Mästarna krossade i åttondelsfinalen

I februari i år vann Frölunda CHL för tredje gången i sin fjärde final under fem år.

I år blir det svårt att ens gå till kvartsfinalfinal. I alla fall om man tar åttondelsfinalen mot Färjestad som måttstock.

Färjestad krossar Frölunda

Redan 40 sekunder in i matchen tog Färjestad ledningen.

Men det krävdes videogranskning för att se att Marcus Nilsson, elitseriens skyttekung, verkligen gjorde mål. Inte ens målskytten själv reagerade på vad som först såg ut som en träff i ribban, men visade sig vara ett skott som gick in tätt under ribban och studsade ut.

Båda lagen bjöd på anfallshockey i högt tempo, Markus Svensson i Färjestads mål såg till att hålla sin nolla intakt.

I slutet av perioden kom målen som gav Frölunda den första riktiga knäcken.

Det var knappt tre minuter kvar när Victor Ejdsell gjorde 2–0, en och en halv minut senare blev det 3–0 genom Daniel Viksten när han snappade upp en slarvig Frölunda-passning i egen zon.

Tvingade fram målvaktsbyte

Den stora knocken kom direkt i början av den andra akten när Per Åslund under utvisningen på sin lagkompis Johan Ivarsson kontrade in 4–0 efter drygt en minut. Bara två och en halv minuter senare kom 5–0 genom Victor Ejdsell.

Frölunda-tränaren Roger Rönnberg såg minst sagt irriterad ut bakom sina spelare i båset. Det femte Färjestads-målet ledde till att Niklas Rubin fick lämna sin plats mellan Frölundas stolpar och ersattes av Johan Mattsson.

Strax därefter fick Frölundas landslagscenter Johan Sundström lämna isen blödande från ansiktet för att inte återkomma under matchen.

När näste Frölunda-center, Joel Lundqvist blev liggande och sedan gled sakta mot båset, hade Joel Mustonen reducerat till 1–5.

Lundqvist återkom senare för ett inhopp, men kom sedan inte tillbaka.

Har kopplat greppet

Utöver de båda centrarna hade Frölunda även tvingats plocka av backen Brandon Gormley.

I början av tredje perioden jagade Frölunda fler reduceringsmål i kampen för att minska avståndet inför returen i Frölundaborg om en vecka.

Ryan Lasch och David Printz gjorde var sitt mål, men Per Åslund stack emellan med sitt andra.

Färjestad kunde därmed vinna med 6–3 och har kopplat ett ordentligt grepp om kvartsfinalen.

– Det var en helt okej insats från vår sida, kommenterade Johan Pennerborn i Viaplay.

I CHL räknas resultaten från båda matcherna ihop.

Färjestad leder därmed med tre mål inför nästa tisdags match i Frölundaborg.