Lundqvist hjälte – efter förlängning

I fjol var Frölundas powerplay sämst i SHL.

Mot Oskarshamn höll det hög klass.

Två av tre mål kom med en man mer på isen - och Joel Lundqvist blev matchhjälte i förlängningen.

– Jag har haft lägen i inledningen på serien men inte ställt in siktet, säger Lundqvist till C More.