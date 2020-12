Frölunda är ett lag i formsvacka.

Förlusten mot Djurgården i lördags var den tredje på de fyra senaste matcherna för serieledarna.

Tisdagens match borta mot Växjö blev en mardröm.

Det dröjde visserligen fram till slutet av första perioden innan matchens första mål kom – när Joel Persson dundrade in ett skott från sin backposition.

Frölundas kollaps – rasade totalt mot Växjö

Andra perioden blev en total kollaps för gästerna.

Efter fem minuter utökade Ilari Melart ledningen för Växjö till 2–0.

Därefter dröjde det inte mer än 38 sekunder innan Ludvig Nilsson också hade gjort 3–0.

Det fick Roger Rönnberg att agera, och byta målvakt från Johan Mattsson till Niklas Rubin.

Men det hjälpte föga.

Redan 39 sekunder senare utökades ledningen på nytt, den här gången genom Emil Pettersson.

Lundqvist: ”Vi spelar med huvudet under armen”

Kollapsen stannade inte där. När andra perioden var över hade Växjös också gjort ytterligare två mål genom Emil Pettersson och Richard Gynge – och gått upp till en 6–0-ledning.

– Det är bedrövligt. Vad fan ska man säga? Vi spelar med huvudet under armen och rusar bort oss på tok för enkelt. Det blir kontringar och smäller överallt, säger Joel Lundqvist i C More.

Växjös Emil Pettersson:

– Jag vet inte. Det är klart att det är bra att göra fem mål. Det är några byten vi gör det riktigt bra och trycker ner dem. Men att vi leder med 6–0 kanske inte är helt rättvist sett till matchbilden, säger han.

Växjös kross fortsatte i tredje perioden där man gjorde två nya mål genom Jack Drury och Richard Gynge. 8–0 blev slutresultatet.