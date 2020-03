Frölundas jakt på en kvartsfinal går tufft – och i går åkte man på ytterligare en förlust i mötet med Växjö. Det innebär att de regerande mästarna har fem poäng upp till Djurgården över strecket, med bara tre matcher kvar att spela.

Nu har Frölunda dessutom åkt på ytterligare en tuff smäll.

Under fredagen står det klart att Rhett Rakhshani blir avstängd i tre matcher.

Rhett Rakhshani med en slewfoot på Växjös Jacob Micflikier. Foto: C More

Experten: ”Är bland det värsta jag vet”

Amerikanen delade ut en slewfoot när han slog undan benen på Växjös Jacob Micflikier i torsdagens match. En incident som inte uppmärksammades av domarna under matchen då han inte fick någon utvisning.

– Det här är bland det värsta jag vet på en hockeyplan, när man kör den här sparken och undan med benen. Jag hoppas verkligen det blir en anmälan. Det där kan sluta så jävla illa om man slår bakhuvudet i isen, man är helt skyddslös, sa experten Arto Blomsten i C More under matchen.

Kom nyss tillbaka från avstängning

För Rakhshanis del är det inte första gången han blir avstängd.

Så sent som i förra veckan fick han två matchers avstängning för en armbågstackling på Leksands Jonas Ahnelöv.

Frölundas tränare Roger Rönnberg vill inte kommentera domen.

– Det är inget som vi kommenterar utåt. Det är bara olyckligt att Rhett är inblandad en sådan situation igen. Det är tråkigt, vi behöver honom på isen, säger han.

Han har varit inblandad i två situationer på kort tid nu. Är det något ni behöver lyfta med honom eller bara tillfälligheter?

– Jag tror att det både är tillfälligheter men också en spelare som är oerhört frustrerad och vill hjälpa sitt lag. Han har suttit utanför flera gånger nu på grund av skador och avstängning och inte spelat regelbundet. Rhett vill hjälpa sitt lag och jag tror att det nästan leder till att han överjobbar situationer som sätter honom i en risk att bli avstängd.

Frölunda spelar sin nästa match i morgon lördag mot HV 71 hemma i Scandinavium.

Rhett Rakhshani vill inte kommentera avstängningen.

