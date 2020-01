Dick Axelsson och Joel Lundqvist i samspråk under SM-finalen mellan Djurgården och Frölunda i fjol. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN Dick Axelsson och Joel Lundqvist i samspråk under SM-finalen mellan Djurgården och Frölunda i fjol. Foto: MATHIAS BERGELD / BILDBYRÅN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Det var i den fjärde SM-finalmatchen mellan Djurgården och Frölunda i fjol som Dick Axelsson plötsligt fick nog och ropade på domarna:

– Hur länge ska Joel få bestämma i svensk hockey?!

Dif-stjärnan syftade på Frölundas lagkapten Joel Lundqvist.

Uttalandet, som fångades av domarens kamera och mikrofon, fick stor uppmärksamhet och tv-klippet blev viralt.

Joel Lundqvist är nu inne på sin elfte säsong som lagkapten för Frölunda, gjorde i dagarna sin 1 000:e match för klubben och har vunnit SM-guld fyra gånger, VM-guld tre och Champions Hockey League tre gånger.

Nu är han på jakt efter fler titlar.

Joel Lundqvist efter SM-guldet i fjol. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

”Jag pratar mycket med domare”

Så, frågan är om Dick Axelsson har rätt.

I senaste avsnittet av Sportkanalen-programmet ”Wikegård vs” får Joel Lundqvist frågan av hockeyexperten Niklas Wikegård.

– Han är rolig, jag gillar Dick. Det är klart att det blev en speciell grej av det när det kom ut mitt i de heta matcherna som var. Sen vad han syftar på, det får ni fråga honom, svarar Joel Lundqvist och utvecklar:

– Jag har alltid haft en dialog med domare. Jag är kapten och pratar mycket med domare, men större delen av min karriär tror jag att jag har haft domarna emot mig för att jag har haft en alldeles för aggressiv approach. Jag har pratat på utandning i stället för att lugna ner mig och vara konstruktiv i situationen.

Joel Lundqvist i ”Wikegård vs.” Foto: SPORTKANALEN

”Har väldigt svårt att se det”

Lundqvist fortsätter:

– Att han (Dick Axelsson) då menar att jag skulle ha haft någon fördel har jag väldigt svårt att se.

I ”Wikegård vs” pratar Joel Lundqvist även om varför han är så noggrann med tider, om sin relation till tvillingbrorsan Henrik Lundqvist, om vem som bestämmer av honom och tränaren Roger Rönnberg och hur han ser på att vara ”Årets göteborgare”.

– Det är klart att det är en annorlunda grej att få vara med om. Jag håller på med idrott, en lagsport, och att då få en sådan individuell utmärkelse ... Jag blev jättestolt och hedrad. Och jag känner mig lite grann som en ambassadör för Göteborg i och med att jag har representerat klubben så länge och älskar staden, så det var jättekul att få ett sådant pris.

