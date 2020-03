Det var inför helgens möte mellan Luleå och Frölunda som Luleås tränare Thomas Berglund skickade en syrlig passning till göteborgarna i en intervju med C More.

– Vi har haft problem med lag som Oskarshamn, vi har inte hittat rätt motivation. Nu möter vi ett nytt bottenlag i dag och får försöka mobilisera oss, sa ”Bulan”.

Luleåtränarens utspel blev en snackis och Frölundas tränare Roger Rönnberg tog självmant upp det på presskonferensen efter matchen.

– Det är lätt att bli kaxig mitt i serien och jag hörde att du, ”Bulan”, kallade oss för bottenlag i C More. För mig tyder det på jävligt dålig ödmjukhet. Jag ska ge dig chansen att be om ursäkt, sa Rönnberg och fortsatte:

– Att kalla oss för bottenlag... Kanske att vi spelar som ett bottenlag i dag och förtjänar det. Men att du tar det tillfället och säger så visar på ruskigt dålig ödmjukhet. Jag har alltid hyllat dig för att du stått upp och kunnat erkänna att du förlorat mot ett bättre lag i slutspel – men det här är dåligt mot hela vår förening. Det kanske var sagt med glimten i ögat, men det är många som är upprörda hemma. Jag vill stå upp för vår förening och tycker inte att det är okej.

Luleås tränare Thomas ”Bulan” Berglund. Foto: SIMON ELIASSON / BILDBYRÅN

”Det är ju sanningen”

”Bulan” var dock inte intresserad av att be om ursäkt.

– Frölunda har stora resurser och ska ligga högst upp i tabellen. De har ett jättebra lag, men nu ligger de inte där. Det är ju sanningen. Men de borde kanske ligga där, sa han.

Luleå slog Frölunda med 4–1 och leder just nu serien med elva poängs marginal.

För Frölunda, som för närvarande är utanför direktplatserna till kvartsfinalerna, väntar nu oerhört viktiga matcher denna vecka – närmast mot Skellefteå under tisdagen.

Frölundas tränare Roger Rönnberg. Foto: SIMON ELIASSON / BILDBYRÅN

Rönnberg: ”Alla vet vad vi har gjort”

Inför den matchen fick Roger Rönnberg frågan om ”Bulans” uttalande kan ge laget extra tändvätska.

– Jag tycker bara att det är för låg nivå. Vi håller på med det här professionellt. Alla vet vad vi har gjort senaste åren, och det här visar bara hur mycket våra framgångar har stört andra organisationer, säger Rönnberg och syftar på att Frölunda vunnit SM-guld 2016 och 2019 och CHL 2016, 2017, 2019 och 2020.

Frölundas assisterande lagkapten Nicklas Lasu är inne på samma linje som sin tränare.

– Jag tror att det är många som njuter när det går dåligt för oss – och det ger oss extra tändvätska, helt klart, säger han och tillägger:

– Vi får väl se i framtiden om vi stöter på varandra igen. Det kommer att bli intressanta matcher.

