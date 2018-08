Många nordamerikanska spelare som kommer till Sverige har epitetet NHL-meriterad bakom sitt namn.

Så även Chay Genoway.

Men innehållet i hans NHL-kolumn är kort och koncist. En match. En assist.

Men om du gjorde en assist i din enda match för Minnesota i NHL, varför blev det inga fler?

– Jag blev uppkallad från min AHL-klubb till den sista matchen, den betydde inget. Säsongen efter var det lockout i NHL – och sen blev det inget mer, säger han.

Chay Genoways fyra säsonger i KHL

Är det en besvikelse för dig att det inte blev någon karriär i NHL?

– Det var en stor dag, en barndomsdröm som gick i uppfyllelse. Jag är väldigt stolt över den dagen. Men jag har lagt det bakom mig utan bitterhet. Det kom nya utmaningar.

Den stora utmaningen kom drygt två år efter den enda matchen i NHL när Dinamo Riga kallade till KHL-spel.

Chay Genoway bytte liga, land och världsdel.

Sedan fyra år tillbaka har han spelat sin hockey i Europa med undantag för de KHL-matcher som spelades borta mot de asiatiska klubbarna.

KHL-touren gick via ett år vardera i Dinamo Riga, Spartak Moskva, Jokerit i Helsingfors och slutligen Lada Toljatti, hundra mil öster om Moskva.

”... bra kultur att alla är jämbördiga”

Nästa stopp på hockeyresan blev Frölunda i Göteborg.

– Det var väldigt upplyftande att komma hit. I KHL är systemet väldigt hierarkiskt. Här är alla inblandade på ett annat sätt. Oavsett om du är spelare, ledare eller har någon annan uppgift är du med och gör ditt i organisationen, säger Frölunda-backen.

Han pratar engagerat om sin nya klubb och om hur det fungerar.

– I en lagsport som ishockey är det en bra kultur att alla är jämbördiga. Ett bra lag består av individer som utvecklas både individuellt och tillsammans för att nå sin fulla potential, säger Genoway.

Du har ganska nyligen kommit till Frölunda. När räknar du med att ha koll på hur bra ni kan bli den här säsongen?

– Förhoppningsvis faller alla bitar på plats. Nån gång i slutet av april har vi facit.

Roger Rönnberg stannar gärna vid Götaplatsen

I Frölunda hycklas det aldrig om målet. Det handlar om Götaplatsen, vilket är synonymt med SM-guld. En tuff målsättning som hånas när laget, exempelvis som i våras, åker ur redan i kvartsfinalen.

– Alla som är proffs vill vinna. Det är möjligt att det kan bli för tufft att sätta höga mål för amatörer eller ungdomsspelare. Men vi som är proffs vill vinna. Det var därför jag kom hit. Jag vet att Frölunda har målsättningen att ta guld, då vill jag vara med och bidra till det, säger han.

En som alltid är tydlig med att Frölunda går för guld är tränaren Roger Rönnberg, som ofta stannar till när han passerar Götaplatsen.

– Jag har aldrig haft en sådan coach som Roger – och det är positivt menat. Han vill lära känna spelarna, bygga relationer och utveckla alla. Jag har aldrig tidigare varit med om en coach som jobbar på det sättet, säger Chay Genoway.

Har spelat mot Rakhshani och Lasch

När den kanadensiske backen skrev på för Frölunda var han väl inläst.

– Jag har gjort min läxa. Jag har spelat med sådana som varit här, jag har pratat med andra jag har mött. Jag vet vilka spelare klubben har levererat till NHL, jag känner bra till hur klubben jobbar, säger han.

I laget finns dessutom ett par spelare som han känt till sedan slutet på tonåren.

– Rhett Rakhshani kommer ju hit senare, men honom och Ryan Lasch spelade jag mycket collegehockey mot. Att det finns spelare som jag känner till från Nordamerika är roligt, men var inte avgörande när jag skrev på, säger han.

Chay Ganoway pratar inte bara väl om sin nya klubb. Han hyllar även sin nya hemstad, dit han har flyttat med fru och hund.

– Jag har lärt känna staden, här finns mycket roligt att göra. Jag har sett Avenyn och Haga, jag har sett vattnet och de gröna ytorna i den stora parken, säger han.

Har redan fikat en del

Och naturligtvis finns det ett svenskt ord som han redan har lärt sig: ”We can get a lot of fika here”.

Det har redan blivit en och annan fika med frun och lagkompisarna.

Men i första hand är Ganoway i Göteborg för att spela hockey.

Han är ingen back som skrämmer motståndare med sina 176 centimeter och knappt 80 kilo.

Vad kan då publiken förvänta sig av mannen som är tänkt som ny poängback?

– Jag har skaffat erfarenhet i olika länder och ligor. Jag är en tvåvägsspelare. Eftersom jag inte är stor lever jag mycket på min skridskoåkning. Jag vill använda min åkning till att hitta hål i motståndarnas försvar. Och förhoppningsvis blir det en del spel både när vi har en man mer och en mindre på isen, säger Chay Genoway.