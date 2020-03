”Hoppas av hela våra hjärtan att vi får tävla”

Den sista omgången av SHL tvingades spelas inför tomma läktare.

Och nu råder det en ovisshet den kommande tiden om det kommer att bli ett SM-slutspel eller inte.

Många ligor världen över har ställts in de senaste dagarna, men från SHL är allt jämt direktiven att det ska spelas som vanligt. Även om det kommer att bli förändrat.

Dels så har slutspelet flyttats fram i tio dagar, och åttondelsfinalerna börjar först den 24 mars. Därtill kommer matchserierna att kortas ned, från bäst av sju matcher till bäst av fem.

”Hoppas av hela våra hjärtan”

– Så här är det, vi har jobbat nästan ett helt år för att förbereda oss för slutspelet i hela föreningen. Det kommer vi fortsätta att göra tills det startar. Beslutet ligger utanför våra händer. Vi hoppas av hela våra hjärtan att det drar i gång så vi får tävla om bucklan, säger Roger Rönnberg efter torsdagens 3–2-seger mot Djurgården – som spelades inför tomma läktare.

Spelar du hellre inför tomma läktare än att det inte blir spel alls?

– Det är dubbelbottnat. Jag tror inte att det är bra för hockeyn, det måste jag säga. Jag tror inte att det är bra att spela inför tomma läktare. Men vad har vi för val? Att ta risken för smittspridning är inte rimligt. Vi håller bara på med ishockey, det är inte liv och död, även om vi ibland tror det. Men får jag välja mellan att inte spela alls eller så här så väljer jag det här, säger han.

”Ni har dömt ut oss så in åt helsike”

Frölundas åttondelsfinal är planerad att börja den 24 mars, då man kommer att ställas mot Växjö Lakers som slutade tia i tabellen.

– Det här uppehållet kommer väldigt lägligt. VI har två skadade backar (Lennström och Printz) som ges chansen att kunna vara med när vi drar i gång. Jag hoppas verkligen vi får chansen att gå in och tävla. Vi kommer in från ett annat läge än vi brukar. Kvartsfinalen brukar alltid vara jobbig för att man har så mycket att förlora, men nu känns det som ni dömt ut oss så in åt helsike. Ni får gärna fortsätta med det så vi får vara underdogs för en gång skull.