Det är bara tre veckor kvar till seriestarten av SHL, och ytterligare några veckor till pucken släpps i Hockeyallsvenskan.

Nu har C More och TV4-gruppen gjort klart med en värvning inför den kommande säsongen.

Kajsa Kalméus, som tidigare arbetat för bland annat GT och Hockeysverige, ansluter som reporter och programledare.

– Det känns fortfarande lite overkligt om jag ska vara ärlig. Men jag är så himla, himla glad! Det här trodde jag inte när jag började plugga journalistik. Jag var väldigt bestämd med att inte göra tv, att jag aldrig skulle klara av det. Men sen har jag känt på det mer och mer de senaste åren, säger hon.

Kajsa Kalméus, som tidigare arbetat för bland annat GT och Hockeysverige, blir reporter och programledare på Hockeyallsvenskan och SHL. Foto: Rudy Alvarado / C More

”Ska bli skitkul att jobba i team”

I sitt arbete kommer hon förutom att vara programledare för sändningarna i Hockeyallsvenskan också att arbeta som reporter i SHL.

– Sen kommer jag att vara bakom kameran också som producent, vilket blir väldigt roligt så klart. Tidigare har det varit jag och min kamera från idé till publicering. Nu ska det bli skitkul att jobba mer i team och i en större produktion, säger hon.

Vad blir den största utmaningen?

– Att arbeta live. Bortsett från lite live-tv under OS 2016 på Expressens plattform har jag inte gjort det så mycket. Det känns lite nervöst faktiskt. Men samtidigt är jag övertygad att människorna jag har runt mig kommer att vara hjälpsamma. Jag känner mig trygg i att komma in i C More-gänget, det känns som de tar väl hand om oss nykomlingar, säger hon.

”Det känns fortfarande lite overkligt om man ska vara ärlig”, säger Kajsa Kalméus. Foto: Privat

Tvingades flytta hem efter coronan

Kajsa har de senaste åren arbetat som reporter för Hockeysverige i New York, där hon följt NHL-lagen på nära håll. Men på grund av coronapandemin tvingades hon hastigt flytta hem i våras.

– Planen var att jag skulle vara kvar hela slutspelet och draften. Men jag tog beslutet att åka hem i mitten av mars innan det bröt ut i New York, och det är jag väldigt tacksam över i dag.

– Jag hade himla kul i USA, men det här känns minst lika häftigt. Det är något jag aldrig har gjort tidigare. Jag är både ödmjuk och peppad över att komma i gång.