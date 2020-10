Henrik Lundqvist lämnar New York Rangers. Foto: ADAM HUNGER / AP TT NYHETSBYRÅN

Frölundas sportchef Fredrik Sjöström har tidigare fått svara på många frågor om en återkomst kan vara aktuell för Rangers-stjärnan. Sportchefen har genom åren haft kontakt med Henrik Lundqvist.

– Ja, vi är ju goda vänner på ett personligt plan så det har vi ju. Jag förstår frågan, men på ett professionellt plan... han har ju kontrakt med New York Rangers och vi kan inte uttala oss om någon som har kontrakt med en annan klubb och dessutom i en annan liga. Jag förstår att det snackas mycket om honom, men i dagsläget kan vi inte uttala oss, sa Sjöström till GT i våras.

Under onsdagen blev Lundqvist utköpt från sitt kontrakt med New York Rangers, vilket innebär att han nu lämnar klubben han har representerat i 15 år. För Rangers innebär det att klubben sparar in tre miljoner dollar mot lönetaket inför kommande säsong.

Joels tydliga besked om Henke

Frågan är vart Henrik Lundqvist tar vägen härnäst.

I Frölunda är Joel Lundqvist, 38, lagkapten. Han har varit med och vunnit fyra SM-guld med klubben. 2003 och 2005 vann han tillsammans med sin tvillingbroder.

Men någon återförening i Frölunda lär det inte bli. Joel Lundqvist, som tidigare har beskrivit det som ”ett långskott”, talade den här veckan klarspråk när han sa:

– Nej. Den dörren är stängd. Det kan jag säga. Det blir det inte. Det är mycket som spelar in i ett sånt beslut. Men jag får den frågan ständigt och bara för att ta död på spekulationer och annat. Det blir det inte, sa Joel Lundqvist till Hockeynews.

”Henke får uttala sig om sin framtid”

Frölundas sportchef Fredrik Sjöström säger att han inte har haft kontakt med Henrik Lundqvist den senaste tiden.

– Nej, och Joel (Lundqvist) har ju gjort det ganska tydligt vad det är som gäller (att det inte blir Frölunda). Det är inget som är på tapeten för oss. Det bästa är om huvudpersonen själv får uttala sig om sin framtid. Det kan säkert vara aktuellt med en fortsättning för honom i NHL, säger Sjöström efter beskedet om att New York Rangers köpt Henrik Lundqvist från kontraktet.

Är ni intresserade?

– Som jag sa: Det är inte på tapeten just nu. Detta har skett nu och jag tror att Henrik får uttala sig om sin framtid.

Niklas Rubin har hållit nollan för Frölunda i de två första matcherna (3–0 hemma mot HV71 och 2–0 borta mot Djurgården) av SHL-säsongen. Han konkurrerar med Johan Mattsson om platsen mellan stolparna.

Hur ser du på er målvaktsuppsättning?

– Jag är jättenöjd med våra målvakter, säger Fredrik Sjöström.

Henrik Lundqvist Ålder: 38 år (född 2 mars 1982 i Åre). Klubbar: Rögle (1997–98), Frölunda (1998–2005), NY Rangers (2005–2020). Vald av NY Rangers som nummer 205 i draften 2000. Meriter: 85 A-landskamper, OS: guld (2006), silver (2014). VM: guld (2017), silver (2004), World Cup: trea (2016), SM-guld (2003, 2005), Vezina Trophy till NHL:s bäste målvakt (2012). I NHL: 887 matcher, 459 segrar, 310 förluster. Total räddningsprocent: 91,8 procent, All Star: 5 gånger (2009, 2011, 2012, 2018, 2019). TT Visa mer Visa mindre

