Frölundas revansch – körde över Örebro

Efter 1–5-förlusten mot Djurgården i tisdags valde Roger Rönnberg att kasta om rejält i Frölundas kedjor inför mötet i Örebro.

Och det gav bevisligen resultat, för Frölunda vann matchen med hela 6–1.

Det var Anders Grönlund som gav gästerna ledningen i första perioden, när han skickade in ett skott från sin backplats som gick via Rodrigo Abols handske och in i nät.

Frölunda utökade ledningen i andra perioden när Patrik Carlsson serverades öppet mål i powerplay.

Örebrostjärnan med ett drömmål

Rodrigo Abols bjöd på ett riktigt drömmål när han kort därefter reducerade i powerplay. Den lettiske forwarden sköt pucken mellan benen, vilket lurade Niklas Rubin i Frölundakassen.

Men det var göteborgarna som skulle dra det längsta strået den här kvällen. Innan andra perioden var över hade Linus Nässén utökat ledningen till 3–1.

I tredje perioden handlade det mesta om Frölunda, som gjorde ytterligare tre mål. Simon Hjalmarsson, Patrik Carlsson och Jan Mursak höll sig framme den här gången.

Frölunda tog därmed tre blytunga poäng efter två raka förluster mot Djurgården och Malmö.

– Det var precis vad vi behövde innan brejket med jul. Vi har inte fått in puckarna tidigare. Att göra sex mål i dag är otroligt bra, säger Simon Hjalmarsson i C More.

Norlinder utgick skadad

Tungt besked för gästerna var däremot att Mattias Norlinder tvingades utgå redan i första perioden med en skada.

Sedan tidigare finns Viktor Ekbom, Joel Mustonen, Joel Lundqvist, Lucas Raymond och Elmer Söderblom på Frölundas frånvarolista, på grund av skador, avstängning och JVM.