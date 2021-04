Frölundas mardröm – faller igenom totalt

Precis som i match ett fick Djurgården en drömstart i åttondelsfinalen mot Frölunda.

Men den här gången dröjde det inte mer än 44 sekunder innan man hade fått utdelning.

Manuel Ågren kom i ett friläge och satte distinkt in pucken bakom Johan Mattsson, med matchens första skott.

Frölunda hade en tung start på matchen där Djurgården flera gånger om fick lägen att utöka.

När Theodor Niederbach drog på sig en utvisning i offensiv zon gjorde man också 2-0 genom Rhett Rakhshani.

Frölundas mardröm – överkört av Djurgården

Inte blev det mycket bättre i andra perioden för hemmalagets del.

Redan efter två minuter utökade Alexander Holtz ledningen till 3–0 efter att han snott pucken i mittzonen och snärtat in ett handledsskott via ribban och in i nät.

Nämnde Holtz skulle hålla sig framme fler gånger.

Sex minuter senare spelade han fram William Eklund till öppet mål, när duon kom helt fria mot hemmalagets mål.

Det fick Frölunda att agera och byta ut Johan Mattsson för Niklas Rubin.

Alexander Holtz hade poängshow

Men det hjälpte nämnvärt. Bara två minuter senare kom också 5–0 genom Sebastian Strandberg.

Frölunda fick dock ett tröstmål när Mattias Norlinder lyckades reducera till 1–5 kort efteråt.

Men innan andra perioden var över hade Alexander Holtz skrivit in sig i målprotokollet på nytt med 6–1-pucken, vilket var hans tredje poäng för kvällen efter att ha varit extraforward senast.

Matchen pågår.