Frölundas kris allt djupare – föll på nytt

Frölunda lyckades visserligen vända och besegra Linköping efter straffar i den senaste omgången.

Men den senaste månaden har varit tuff för de regerande mästarna som rasat ner under strecket i tabellen.

Luleå öppnade matchen klart bäst då man tidigt satte stor press mot Frölundas mål.

Efter elva minuter fick man också utdelning när Petter Emanuelsson satte 1–0 i powerplay.

En ledning som skulle utökas fem minuter senare.

Nils Lundkvist skickade in ett skott från sin backsposition som via trafik gick in bakom Johan Mattsson i Frölundas kasse.

Frölunda kvar under strecket

Gästerna lyfte sitt spel en aning i andra perioden, men nästa mål skulle också bli Luleås. Isac Brännström satte 3–0 när halva matchen var spelad.

Ett mål som blev avgörande.

Nicklas Lasu lyckades reducera till 1–3 med en och en halv minut kvar, men närmare kom inte Frölunda.

Erik Gustafsson punkterade matchen när han skickade in 4–1 i tom kasse.

Frölundas förlust innebär att laget är kvar på sjundeplatsen i tabellen.

Rönnberg: ”Det sitter mellan öronen”

Efteråt var Frölundas tränare Roger Rönnberg besviken.

– Jag tycker att det är riktigt, riktigt dåligt faktiskt. Det är långt ifrån vår högstanivå, säger han.

Frölundas tuffa svacka tror Rönnberg framför allt handlar om det mentala spelet, snarare än det fysiska.

– Jag tror att det är fullt ut mentalt. Att det ser så här jobbigt ut för killarna att spela ishockey, det sitter mellan öronen. Killarna vill så det värker men det är frustrerat. Vi har hamnat i en rad av förluster av en anledning, och det är att vi inte har jobbat nog hårt och inte varit konsekventa nog i vårt spel. Det är vår lägstanivå som är vår svaghet, inte högstanivån för den vet alla hur den ser ut, säger han.

Med endast fem matcher kvar innan slutspelet börjar har läget blivit prekärt för Frölunda som snabbt måste vända den negativa trenden för att inte säsongen ska ta slut i mars.

– Det viktiga är att vi har samma bild över vad som händer och hur nuläget ser ut. Och att vi har samma bild om vad förväntat läge ser ut och hur vi vill spela tillsammans. Det är väldigt små detaljer som vänder den här matchen åt ena eller andra hållet. Det är några situationer som ger det här resultatet, säger Rönnberg.