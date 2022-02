Frölunda vann efter dramatik i slutminuten

Frölunda åkte till Leksand med massor av självförtroende i bussen.

Fyra raka segrar efter senaste uppehållet hade fått Göteborgs-laget på vinnarspåret.

Leksand vann också senast, 2–1 mot Malmö i söndags.

Och det var ett Frölunda som lyste av självförtroende som intog isen i Tegera arena.

När Elmer Söderblom drog in sitt 18:e mål för säsongen (naturligtvis assisterad av Ryan Lasch) hade Frölunda redan haft några skott mot Kasimir Kaskisuo i Leksands-målet.

Och Frölunda höll trycket genom stora delar av inledningsperioden, men Kaskisuo i hemmamålet var tät och vaken.

Frölunda inledde även den andra perioden i full fart, men efter drygt sex och en halv minuter kvitterade Leksand.

Bichel med första SHL-målet

1–1-målet gjordes av Lian Bichsel, hans första mål i SHL.

Kvitteringen blev signalen till en uppryckning av hemmalaget, som plötsligt tog över matchen. Patrik Zakrissons 2–1-mål på kontringspassning av SHL:s skyttekung Max Veronneau kom helt logiskt.

Men ledningen höll bara i drygt två minuter. För efter 13 minuter kom Frölunda i ett tre mot ett läge där Ryan Lasch drog in pucken i anfallszonen.

Amerikanen passade Michael Spacek som släppte bak till Stefan Elliott som tryckte in 2–2-kvitteringen. Lasch passning betydde hans 200:e assist i Frölunda.

Men Leksand ville ha mer och med drygt två minuter kvar sköt Patrik Zackrisson tre gånger mot Niklas Rubin innan skyttekungen Max Veronneau drog in 3–2 från liten vinkel.

Kvitteringen kom i förlängningen

Den tredje perioden hann knappt börja innan Frölunda kvitterade på nytt. Kalle Henriksson kontrade och sköt, Joel Lundqvist sköt in returen efter 22 sekunder.

Men Frölunda-glädjen bröts fem minuter senare när Leksand på nytt tog ledningen. Calle Själin sköt ett fruktansvärt hårt slagskott rätt upp i krysset.

Det såg länge ut att bli segermålet, men när Tobias Ekberg blev utvisad med två minuter kvar tog Frölunda chansen.

Joel Lundqvist stod framför målet som vanligt när Ryan Lasch hade pucken bakom målet. Lasch hittade sin gamle vapendragare och 56 sekunder före slutsignalen kom kvitteringen.

I förlängningen fick Leksand ett gyllene läge att vinna när Andreas Borgman åkte ut för en interference.

Men Frölunda klarade utvisningen och det var i stället gästerna som lyckades avgöra.

Ryan Lasch kom på högerkanten och lyfte in pucken mot Radan Lenc, som var nära att styra in den. Men pucken tog i stället på Max Veronneaus klubba och gick in i mål.

Därmed höll Frölunda sin segersvit som nu är uppe i fem matcher.