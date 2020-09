Från och med den 1 oktober kan det bli aktuellt med viss publik på idrottsevenemang igen.

Folkhälsomyndigheten har rekommenderat max 500 sittande åskådare – och inom kort ska regeringen fatta ett definitivt beslut i frågan.

Positivt för SHL så klart, som därmed bara kommer att behöva spela ett fåtal matcher inför tomma läktare.

Men Frölundas ordförande Mats Grauers hade gärna sett ett annat förslag.

– Det är ju mycket som talar för att regeringen kommer att gå på Folkhälsomyndighetens rekommendation här. Det är synd, från ishockeyns del hade vi gärna sett att man hade gått på procenttal till arenornas kapacitet i stället. Det var vår önskan, säger han.

500 åskådare påverkar inte Frölunda ekonomiskt

Sportsligt betyder det så klart mycket att publik kan börja komma till arenorna igen för att skapa inramning.

Men ekonomiskt gör 500 åskådare per match i Scandinavium inte någon större skillnad för Frölunda, berättar Grauers.

– Nej, 500 påverkar inte oss eller andra idrotter över huvudtaget egentligen. Ekonomiskt är förslaget inte någon lättnad för elitklubbarna, säger han.

Frölunda räknar med att man kommer att gå omkring tio miljoner kronor back den här säsongen.

– Vi kommer att få ha en levande budget i år, det blir annorlunda. Annars brukar vi fastställa en budget som vi lever strikt under. Nu är det svårare i och med att intäkterna inte går att budgetera när vi inte råder över situationen själva. Och vi vet inte hur det kommer att se ut efter nyår heller. Vågar vi hoppas på större andel publik då, och i så fall hur stor? Kommer vi över huvudtaget kunna plocka in 12 044 under hela den här säsongen? Där vet vi inte mycket mer i dag, säger Grauers.

”Ingen som vet – man famlar i mörkret”

Frölunda var snabba, till och med en av de första SHL-klubbarna att permittera personal när coronapandemin bröt ut i våras. Och man gjorde samtidigt en ekonomisk överenskommelse med spelarna, och sänkte spelarbudgeten.

När du tittar tillbaka på det – gjorde ni rätt?

– Ja, det tycker jag. Svårigheten i ett sådant läge är att det inte är någon som vet, man famlar i mörkret. Men vi förstod att det skulle påverkas oss kraftigt. Jag tycker att det var bra att vi reagerade så snabbt och att vi gjorde det av den omfattning vi gjorde. Med facit i hand anser jag att vi har agerat på ett klokt sätt genom pandemin, säger Grauers.

Hur mycket har ni sänkt spelarbudgeten i år?

– Det vill jag inte kommentera, men vi har varit återhållsamma kring alla kostnadsposter, inklusive spelarbudgeten.

”Kunde aldrig drömma om en sådan nedgång”

Trots pandemin och det inställda SM-slutspelet så presenterade Frölunda en vinst på 9,7 miljoner kronor för säsongen 2019/2020. Det bästa resultatet för klubben på 14 år.

Och det egna kapitalet, som klubben successivt ökat de senaste åren, är numera uppe i 45 miljoner.

Mats Grauers ser därmed att klubben kommer att klara av prövningen som väntar den här säsongen.

– När vi fattade beslut om att bygga upp vårt kapital och likviditet för att klara av två nedgångar kunde vi aldrig drömma om en nedgång av den här karaktären förstås. Men vi är så klart glada att vi hann komma en bra bit på vägen. Det gör att vi fortfarande har rådrum, och det är viktigt att ha det. I det perspektivet är vi tacksamma, säger Grauers.

Och han hoppas innerligt att konkurrenterna också kommer att klara av att komma helskinnade ur den här säsongen.

– Det vore fruktansvärt olyckligt om någon inte skulle klara av det, så det får inte hoppas. Skulle något lag i hockeyligan tvingas dra sig ur så skulle det drabba alla.

