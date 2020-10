Frölunda föll mot Rögle – efter stort drama

Matcherna mellan Rögle och Frölunda har de senaste åren varit en garanti för jämna fajter.

Den här kvällen var inget undantag.

Frölunda tog ledningen i första perioden genom Patrik Carlsson i powerplay.

Men kvitteringen kom så gott som omgående då hemmalaget bara ett par minuter senare utnyttjade sitt numerära överläge genom att sätta 1–1. Målskytten var Leon Bristedt efter en framspelning av Daniel Zaar.

Rögle vann svängig match

Max Friberg har inte gjort sig känd som en större poängmakare under sina år i Frölunda. Men den här veckan har varit lyckosam för 28-åringen, som gjorde två mål och två assist i Frölundas 6–2-seger mot Malmö i tisdags. Även den här kvällen skulle Friberg bli målskytt när han gjorde 2–1-målet 17 sekunder in på andra perioden.

Andra akten skulle få en smått galen avslutning med tre mål inom loppet av 75 sekunder.

Anton Bengtsson, Nicklas Lasu och Dennis Everberg var målskyttarna, vilket ledde till att tredje perioden inleddes i likaläge 3–3.

– Det svänger utan kontroll. Det är två onödiga mål vi släpper in. Vårt powerplay gör det bra och förtjänar att trycka dit ett, men målen bakåt var onödiga, säger Frölundas Max Friberg i C More.

Femte raka segern mot Frölunda

Även tredje perioden skulle bli svängig. Simon Ryfors såg ut att bli matchhjälte när han skickade in 4–3 för Rögle med drygt sex minuter kvar. Men Frölunda kom tillbaka och två minuter senare kvitterade backen Theodor Lennström för gästerna.

Men hemmalaget skulle dra det längsta strået. Anton Bengtsson gjorde det avgörande målet när två minuter återstod.

Segern var Rögles femte raka mot Frölunda, då man vann samtliga fyra förra säsongen.