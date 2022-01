Under Cam Abbotts ledning har Frölunda gått från att vara Rögles stora mardrömsmotståndare till att bli det lag som ängelholmarna nästan alltid besegrar.

Medräknat såväl SHL som CHL hade Rögle vunnit nio (!) raka matcher mot Frölunda, inför lördagens drabbning i Scandinavium.

Och i den första perioden såg det ut som att historien kanske skulle upprepas.

Ängelholmarnas vassa förstakedja stack fram i en snabb spelvändning efter fyra och en halv minut. Adam Tambellini tittade upp, hittade fram till Dennis Everberg – som tryckte in ett distinkt ledningsmål.

– Vi spelar strategiskt ganska smart. Vi saknar spelare i dag och saknar djupet. Men vi gör ändå en stabil insats, säger Leon Bristedt till C More, efter den första perioden.

Ja, Rögle saknade sannerligen spelare under lördagskvällen. Erlend Lesund är borta resten av säsongen, Tony Sund är avstängd två matcher, Adam Edström har saknats den sista tiden, liksom hårdskjutande Eric Gelinas.

Även centerstjärnan Ted Brithén fattades när Cam Abbott presenterade lördagens laguppställning och forwarden Ludvig Larsson utgick under matchens gång.

Frölunda vände snabbt i mittperioden

Och kanske var det frånvarolistan som till sist fick Rögle på fall?

Frölunda inledde mittperioden lika piggt som den första och gick snabbt upp till en överlägsen ledning i skottprotokollet: 14-5.

Utdelningen kom som ett brev på posten.

Andreas Borgman kvitterade till 1-1 bakom en storspelande Christoffer Rifalk och bara lite drygt 30 sekunder senare satte Theodor Niederbach ledningsmålet för göteborgarna.

– Jag får ganska mycket tid på mig så det var bara att ställa in siktet. Jag gick på känsla, säger Borgman till C More.

Innan den andra perioden blev vigd åt historieböckerna hann även Elmer Söderblom utöka till 3-1 för Frölunda, med sitt elfte mål för säsongen.

Första vinsten mot Rögle sedan 2020

Rögle fick en fin chans att hitta tillbaka in i lördagens toppmöte och skapa nerv i Scandinavium under slutperioden, när ängelholmarna serverades ett kort powerplay i fem mot tre.

Men det spelades ingen roll att såväl Anders Grönlund som Nicklas Lasu satt i utvisningsbåset.

Röglepressen var visserligen intensiv, men gästerna lyckades inte hitta in bakom en stabil Matt Tomkins i Frölundakassen.

I stället kunde Max Friberg avgöra matchen två minuter från slutet, när han tryckte in lördagens femte och sista mål i tom kasse.

– Vi har sett ut så här några matcher mot Rögle men fått några studsar emot och då har det blivit tvärtom och 4-1 i arslet, säger Friberg till C More.

– Det var skönt att slå dem.

Slutresultatet skrevs till 4-1 och det innebär att Frölunda nu har samlat ihop 59 poäng på 31 spelade SHL-omgångar.

Men kanske viktigaste av allt – för första gången sedan den 28 december 2020 har Frölunda lyckats besegra Rögle.

