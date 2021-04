Frölunda är vidare – slår ut Djurgården

Djurgården körde över Frölunda under onsdagen med hela 7-2 på bortais. I och segern tvingade Stockholmsklubben en tredje och helt avgörande match om en kvartsfinalplats.

Matchen, den inleddes avvaktande och det märktes direkt att det var mycket som stod på spel. Första perioden slutade mållöst.

I mittperioden skruvade Frölunda upp tempot och tog kontroll över matchen. Hemmalaget behövde inte vänta länge för belöningen.

Ohlsson: ”Måste tvinga Frölunda att ta utvisningar”

Christoffer Ehn kastade i väg pucken, som letade hela vägen fram till bortre krysset. Domarna valde att videogranska situationen eftersom de misstänkte en hög klubba, men så var icke fallet och 1-0 var ett faktum.

– Vi gör det väldigt bra framför kassen. Jag slänger bara iväg pucken så det är otroligt skönt att den gick in. Det gäller att ha tålamod i sådana här matcher, säger målskytten Christoffer Ehn i C More.

Dif-tränaren Robert Ohlsson var tydlig med vad han ville se i den tredje perioden:

– Vi måste upp i nivå och börja vinna tekningar. Vi måste tvinga Frölunda att ta utvisningar. Det gör genom att åka över pucken, säger Ohlsson.

Men det började med en mardröm för bortalaget.

För drygt fem minuter in utökade Frölunda till 2-0. Den här gången var det Robin Alvarez som spelade fram Jan Mursak som tryckte in pucken bakom en chanslös Mantas Armalis.

Dif forcerade sedan för att få in en reducering – men kom i ärlighetens namn aldrig nära. Frölunda vann till slut med 4-0 och matchserien med 2-1. Nu väntar kvartsfinal mot Rögle med start på lördag. För Djurgården väntar nu semester.

– Det bästa laget vann i kväll. Jag tycker att Frölundas jävlar anamma och arbetsetik blir för tuff oss i det långa loppet. De får längden i anfallen som jag själv gillar, som leder till mål och powerplay. Jag tycker att Frölunda styr matchbilden. Jag är full av beundran av en spelare som Max Friberg i kväll som personifierar motståndarlaget och det som gör Frölunda framgångsrikt och jobbiga att möta. Summerar vi den här matchserien vinner rätt lag säger Robert Ohlsson.

Sista matchen som tränare: ”Vemodigt”

Matchen var därmed hans sista som tränare i Djurgården. Nästa säsong kommer han att träna Skellefteå, vilket SportExpressen tidigare avslöjat.

– Det är klart att det är vemodigt. Jag har fått chansen att träna mitt favoritlag som sexårig grabb när började titta på Djurgården. Det är min moderklubb i ishockey. Det är helt sjukt att man har fått chansen att träna den klubben. Det känns overkligt att de ens ställde frågan. Och nu har man varit här i fem år, säger han.

Frölundas tränare Roger Rönnberg:

– Jag får börja med att tacka Djurgården som bjöd upp till en bra men kort serie. Jag hade gärna fortsatt i bäst av fem eller bäst av sju matcher. Det är små marginaler som gör att vi vinner här, säger han.