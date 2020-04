Benny Gustafsson utanför hemmet i Trollhättan. Han fyller snart 65 år, men har inte kunnat jobba efter skatterättegången och de sex månaderna i fängelse. Foto: PRIVAT

Längst upp finns den välkända loggan med texten ”Frölunda Indians” och ett indianansikte prytt med fjädrar.

Rubriken är ”BETYG”.

– Jag fick det när jag slutade i Frölunda vid årsskiftet 1996/1997. Det var synd att jag inte hittade det före rättegången, säger han med spröd röst.

4 700 sidor utredning

Brevet, signerat av dåvarande kassören Sverker Olofsson, innehåller idel beröm för Benny Gustafssons två år och åtta månader i klubben. Där står bland annat:

”Gustafsson har arbetat med stort engagemang och stor arbetsinsats och har varit klubben helt lojal under hela sin anställningstid varför vi med saknad ser honom lämna sin befattning hos oss.”

Men när åklagarens 4 700 sidor utredning ledde till rättegång om Frölundas tveksamma spelaravtal via utlandet fick Benny Gustafsson ta den stora stöten.

Kassören Sverker Olofsson fick tre månaders fängelse, som förvandlades till lika lång tid i fotboja, för bokföringsbrott.

Övriga styrelsen klarade sig undan genom att hävda att Gustafsson agerat på egen hand, utan deras kännedom.

Benny Gustafsson samtalar med Frölundas dåvarande ordförande Hasse Andersson, som blev friad medan Gustafsson dömdes till ett och ett halvt år i fängelse. Foto: LEIF GUSTAFSSON

Fick 18 månaders fängelse

Tingsrätten var stenhård i sitt omdöme om Frölundas styrelses agerande. Skrev bland annat: ”Det är en hållning som inte skulle vara acceptabel i en näringsverksamhet och den är enligt tingsrätten inte heller godtagbar i en ideell förening.”

Men när mannen som i sitt avgångsbetyg fick omdömet ”helt lojal” den 12 juni 2001 dömdes till 18 månaders fängelse var han ensam.

– Jag har varit sjukpensionär i många år och har gått på piller sedan dess. Jag har fått mycket hjälp av psykologer och neurologer, men det tog helt udden av mig. Jag vill få ett slut på det, men tänker på det varje dag, säger Benny Gustafsson.

”Tidigt hockeyintresserad”

När telefonsamtalet kom i början av 1994 blev Benny Gustafsson överraskad – och väldigt glad.

Den tidigare elektrikern från Trollhättan tackade snabbt ja när Frölundas Hasse ”Bula” Andersson erbjöd jobbet som klubbdirektör i den göteborgska storklubben.

– Jag var tidigt hockeyintresserad. När jag var liten älskade jag att titta i Göteborgs-Posten med Uffe Sterner och gubbarna i Frölunda. Det var som att en dröm uppfylldes när ”Bula” ringde, jag blev jätteglad och behövde inte fundera länge innan jag tackade ja, säger Benny Gustafsson.

Som nybliven klubbdirektör kastades han rakt in i verksamheten, där det bland annat ingick att se till att få ihop ett så slagkraftigt lag som möjligt.

Gretzky räddade ekonomin

Frölunda hade åkt ut i kvartsfinal när han började i maj 1994. Men klubben ville ha mer och Gustafsson fick direkt vara med när det förhandlades med spelare som skulle lyfta Frölunda till nästa nivå.

Men i stället för att bli bättre blev säsongen 94/95 sämre. Publiken svek när laget kom näst sist i elitserien och tvingades kvala sig kvar via allsvenskan.

– Vi hade ebb i kassan eftersom vi hade förlorat så mycket publik. Men där fick vi hjälp av Wayne Gretzky, berättar Benny Gustafsson.

När NHL stängdes ner för lockout den säsongen tog legendaren med sig kompisar som Mark Messier, Paul Coffey och Sergej Fedorov till Europa för en turné som ”Gretzky and friends”.

Wayne Gretzky hjälpte inte bara Frölunda ekonomiskt när han och hans NHL-kompisar fyllde Scandinavium. Han skickade även ett personligt tackbrev till Benny Gustafsson. Foto: USA TODAY SPORTS/SIPA/IBL

Fick brev av Gretzky

10 december spelade de mot Frölunda.

– Det var fullt hus i Scandinavium. Och det var väldigt bra för vår ekonomi, säger den dåvarande klubbdirektören.

Wayne Gretzky var så nöjd med arrangemanget i Göteborg att det fyra månader senare dök upp ett brev på Frölundas kansli, adresserat till ”Mr Benny Gustavsson, General Manager, Västra Frölunda Hockey”.

Tackbrevet från Gretzky. Foto: PRIVAT

Gretzky riktar i brevet, som Gustafsson plockar fram och läser från, ett personligt tack till klubbdirektören och Frölunda.

Brevet avslutas:

”Thank you once again, Benny.”

Och så Gretzkys autograf där under.

– Gretzky var så nöjd med vad vi gjorde för dom. På kvällen när dom var här var det en tillställning på Park Hotel där han bjöd upp mig tillsammans med honom och Mark Messier på scenen, minns Benny Gustafsson.

Vilda västern blev en indian

I Gretzkys sällskap fanns även en man som hade hand om souvenirförsäljningen.

– Vi pratade om klubbsymboler och jag berättade för honom att Frölunda kallades Vilda västern. Vi pratade om att det var bättre med en indian som symbol och när filmen om indianflickan Pocahontas kom bestämde vi oss för indianen. Jag gav uppdraget till en kille som tog fram förslaget. Frölunda har tjänat mycket pengar på indianen, säger Gustafsson.

Men där fanns också ett helt annat efterspel till Gretzkys besök i Göteborg.

– Det var den grejen som skattemyndigheten började titta på 1995. Vi hade inte betalat in artistskatt, visste inte ens vad det var, berättar den förre klubbdirektören.

Lasse Falk tog över Frölunda. Foto: BILDBYRÅN

Lasse Falk blev tränare

Men skattemyndighetens intresse stoppade inte Frölunda från att satsa ännu hårdare.

Fiaskot från den föregående säsongen skulle repareras med Lasse Falk som ny tränare.

Redan under sitt första år i Frölunda hade Benny Gustafsson skrivit avtal med spelare via ett bolag som hette ABS och sedan 7 juni 1994 var registrerat på Turk & Caicos Island i Västindien.

Företaget företräddes av spelaragenterna Håcan Bodelind och Lars Nilsson och introducerades i Frölunda när det nya avtalet skrevs med Thomas Sjögren.

Spelarna hade kontrakt med ABS, Frölunda hyrde sedan spelarna av ABS. Genom att stjärnspelare fick svarta pengar via konton utomlands slapp klubben betala sociala avgifter och arbetsgivaravgifter.

– Det var en annan tid, alla visste om hur det gick till. Vi trodde ju inte att det var olagligt, det var ett sätt att komma undan kostnader. Det var många klubbar som gjorde på liknande sätt, säger Benny Gustafsson.

Skrev kontrakt på meny

Som klubbdirektör var det han som skrev under alla avtal tillsammans med en annan firmatecknare från styrelsen. Det var exempelvis Gustafsson som fick Christian Ruuttus namnteckning på det avtal som tecknades på baksidan av en restaurangmeny i Helsingfors i augusti 1995.

Det låter väldigt märkligt med ett kontrakt på en meny?

– Det var inget vi tänkte på då. Det gällde bara att få ett avtal med en spelare vi ville ha. Vad det skrevs på spelade då ingen roll, säger han.

Den snåriga överenskommelsen med Ruuttu, som inkluderade ett hyresavtal av finländaren från ABS, blev en del av den kommande rättegången.

Men satsningen på Ruuttu och andra spelare med stora kontrakt lönade sig. Frölunda, som 1995 behövde spela i allsvenskan för att återta platsen i elitserien, gick året efter till SM-final där det dock blev förlust mot Luleå.

Fick beröm för intäkterna

Och under Gustafssons ledning började klubben också få rätsida på ekonomin vilket bekräftas i betyget han fick från Frölunda efter att han slutat:

”Benny Gustafsson har tagit stor och stundtals avgörande del i klubbens strävan efter att öka intäkterna främst vad det gäller försäljning av reklamplatser och övrig sponsring från näringslivet. Sponsorintäkterna ökade inte oväsentligt under Gustafssons anställningstid.”

Benny Gustafsson på den tid då han såg till att indianen blev Frölundas symbol. Foto: ALLAN KARLSSON och ÅKE THIM Foto: ÅKE THIM Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

Med ett SM-silver och en förbättrad ekonomi i ryggen sa han i slutet av 1996 upp sig och blev i stället spelaragent.

Men medan Benny Gustafsson höll på att bygga upp sitt eget spelarstall som agent jobbade myndigheterna vidare.

7 september 1998 började en serie husrannsakningar med att Ekobrottsmyndigheten slog till mot de båda spelaragenterna bakom ABS.

Två dagar senare blev det razzia på Frölundas kansli – och hos deras tidigare finalmotståndare Luleå, som hade ett liknande samarbete med ABS.

Satt på toa när polisen ringde

9 september hölls det första förhöret med Benny Gustafsson, han hämtades av två civila poliser i hemmet och kördes till polishuset i Trollhättan.

– Eftersom vi jobbade på samma sätt som många andra klubbar anade jag inte att det skulle bli en stor affär av det här. Jag tog det inte på allvar i början, säger han.

– Men när jag en dag var hemma för att måla huset och satt på toa ringde en polis och sa att jag borde skaffa en advokat. Sedan kom dom och hämtade mig.

Trodde du att du skulle klara dig undan?

– Jag tänkte att det i värsta fall skulle bli en villkorlig dom och böter. Och jag visste ju att jag inte var ensam, styrelsen var ju informerad om allting, svarar Gustafsson.

Sex personer åtalades

Drygt fem år efter att ett fullsatt Scandinavium jublat åt Wayne Gretzky och hans vänner hade kammaråklagare Gunnar Andersson tillräckligt för att dra i gång en rättegång.

Benny Gustafsson på väg in till rättegången i tingsrätten i februari 2001. Foto: SVEN-ERIK JOHANSSON

20 februari 2001 blev den första av sammanlagt 19 rättegångsdagar i Göteborgs tingsrätt.

Sex personer åtalades:

Klubbdirektören Benny Gustafsson, spelaragenterna Håcan Bodelind och Lars Nilsson, ordföranden Hasse Andersson kassören Sverker Olsson och spelaren Thomas Sjögren (en av tre Frölunda-spelare vars pengar gått via ABS).

Ordföranden friades

När domarna meddelades 12 juni fälldes fyra av dem:

Benny Gustafsson fick ett och ett halvt års fängelse.

Sverker Olsson fick tre månaders fängelse, som förvandlades till tre månader i fotboja.

Håcan Bodelind fick två års fängelse.

Lars Nilsson fick hundra dagsböter.

Ordföranden Hasse ”Bula” Andersson och Tomas Sjögren frikändes.

– Jag förstod ingenting. Luleå hade samma kontrakt med ABS som vi. Men där uppe pratade de om att rättsläget var osäkert och det blev inget åtal. Men jag blev dömd till fängelse i Göteborg för samma sak, säger Benny Gustafsson.

Benny Gustafsson sittande på höger sida om tränaren Lasse Falk (mitten) på Frölundas lagfoto säsongen 1995-96. Foto: STIG KENNE / FOTOKENNE

Fick inte använda Silbersky

Samtidigt krävdes Frölunda på 14,8 miljoner kronor av skattemyndigheten för uteblivna skatter. Men klubben lyckades förhandla ner den siffran till 10,5 miljoner.

Överklagandena av domarna i tingsrätten ledde till en ny vända i hovrätten.

Där ville Benny Gustafsson ha en ny advokat. Han kontaktade stjärnadvokaten Leif Silbersky som var villig att ta över försvaret.

– Jag ville ha Silbersky, men fick inte. Han ansågs för dyr. Då erbjöd jag mig att betala merkostnaden för att få honom, men det fick jag ändå inte, säger han.

21 juni 2002 – ett år senare – fastställde hovrätten domen.

När det i november 2003 var dags att låsas in i fängelse hade Benny Gustafsson redan varit inne på psyket i några omgångar.

– Jag käkade en del mediciner och det hade dom inte på alla anstalter, berättar han.

Blev rånad i fängelset

En av de som kunde ge den behandling Gustafsson behövde var Skogome-anstalten med en säkerhetsnivå en klass under Kumla.

Benny Gustafsson hamnade tillsammans med grovt kriminella. Redan första dagen på anstalten blev han överfallen och rånad på ett halsband han fått av sin fru Birgitta.

– Fängelsetiden var...

Gustafsson tystnar innan han fortsätter.

– ... fy fan. Det var hemskt.

Tiden på fängelset blev kortare än vad domen angav. 5 maj 2004, efter ungefär ett halvår, fick Benny Gustafsson lämna Skogome.

– Min fru skrev ett brev till Thomas Bodström som var justitieminister då. Han såg till att jag blev benådad av regeringen, säger den förre klubbdirektören.

Birgitta Gustafssons brev till Thomas Bodström – det som ledde till att hennes make blev benådad.

Birgittas desperata beskrivning av makens situation och mentala tillstånd fick Bodström att reagera och agera.

– Han blev benådad på humanitära grunder. Jag förstod att det här var en person som aldrig kunde tänka sig att begå brott. Ändå blev han dömd. Hela hans liv hade fallit ihop. Och risken för nya brott bedömde jag som noll, sa Thomas Bodström bland annat till magasinet Filter, som för fem år sedan skrev ett reportage om Benny Gustafsson.

Han blev fri från fängelset, men har inte blivit frisk.

Dåvarande justitieministern Thomas Bodström såg till att Benny Gustafsson blev benådad efter ett halvår i fängelset. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

”Vart har 20 år tagit vägen”

Behandlingen har innehållit många psykologsamtal, tung medicinering, besök på psyket, elchocker. Han har dessutom försökt att ta sitt liv.

Benny Gustafsson är sjukpensionär och har inte varit i närheten av att kunna återvända till ett vanligt jobb.

– Jag blev fullständigt slagen i botten, har tänkt på det varje dag sedan dess. Det smärtar mig så att det blev som det blev. När jag går ut med hunden funderar jag på vart de här 20 åren har tagit vägen, säger han.

Han kände tacksamhet och fick viss upprättelse genom magasinet Filters reportage, rubricerat Bondeoffret, där de grundligt gick genom hela hans fall.

– Då blev jag glad, då kom det svart på vitt. Någon annan drog samma slutsats som jag, att det var obegripligt att bara jag åkte dit medan de andra kom undan, säger han.

”Lasse Falk är en bra kompis”

Har du någon kontakt med någon i Frölunda i dag?

– Nej, ingen som finns i klubben nu. Men jag pratar ibland med Lasse Falk. Han är en bra kompis, det är skönt att ha någon att snacka med, svarar han.

– Och så har jag kontakt med Tommy Boustedt. Det var väl för något år sedan jag hälsade på honom i Stockholm, vi såg Djurgården–Växjö tillsammans.

Har du pratat med förre ordföranden Hasse Andersson?

– Nej, det senaste från hans håll var att jag såg att han skulle fira med en grogg när han blev frikänd vid rättegången, svarar Gustafsson.

Benny Gustafsson i samspråk med förre ordföranden Hasse Andersson i samband med Frölundahärvan. Foto: LARSERIC LINDEN

Gustafsson bor nu i centrala Trollhättan tillsammans med sin fru. Det enda regelbundna engagemang han har utanför hemmet är Trollhättegillet.

– Vi är en sammanslutning av gubbar som träffas varje onsdag. Men nu ligger det nere på grund av corona, säger han.

Tar över 30 tabletter om dagen

De två vuxna döttrarna bor inte längre hemma, men ena dottern har bland annat autism och behöver stöd.

– Jag vill ha lugn. Jag vill ha frid i sinnet för att kunna ägna mig helt åt min fru och mina barn. Men jag tar tunga mediciner mot Parkinson och annat, över 30 tabletter om dagen, och har en tung vardag och har svårt att ge det stöd som jag vill ge, säger han.

Hur ser du på framtiden?

– Det handlar om två saker. Dels Parkinson som det gäller att hålla tillbaka så länge det går med mediciner. Dels vill jag få slut på mitt ständiga ältande. Jag har funderat på att skriva brev till Frölunda och säga att jag gjorde mitt bästa. För dom tycker väl att jag var en jävla skurk. Jag vill framföra att jag gjorde mitt bästa för klubben, det var inget annat som drev mig, säger Benny Gustafsson.

– Jag har inget mot Frölunda överhuvudtaget, tvärtom. Det var den tidens styrelse som lämnade mig i sticket. Jag är den ende hockeyledare i Sverige som har hamnat i fängelse.



LÄS MER: Därför blev 12 044 Frölundas magiska tal

LÄS MER: Så gick det sen för Frölundas tränare