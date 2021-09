Det blev intensivt och tufft, som så många gånger förr Frölunda och Luleå emellan.

Men Frölunda tog vid där de slutade mot Skellefteå i 2-0-segern uppe i Västerbotten.

Matt Tomkins imponerade i målet med flera benparader och Jacob Nilsson fortsatte göra mål.

Sent i den första perioden visade Frölunda upp sitt fina powerplay-spel med Ryan Lasch i spetsen. Michael Spacek hittade in till Jacob Nilsson med en fin pass, och det var bara att skjuta in pucken för Nilsson.

Frölunda missade sina chanser – straffades

Frölunda fortsatte att skapa mer i den andra perioden.

– Det var en bra match, mycket känslor och kamp. Vi får spela en bra ishockey och domaren blåser inte av. Jag brukar oftast gnälla på dem, men de låter lagen göra upp bra i dag, säger Roger Rönnberg.

Joel Lundqvist hade en jättechans när pucken damp ner framför honom i målgården, men skottet gick över. Kort efter spelades Elmer Söderblom fram och hade öppet mål, men den reslige forwarden fick ingen träff på pucken.

Matt Tomkins fortsatte också att storspela, men till sist fick han se sig besegrad.

Oscar Engsund lossade ett stenhårt skott och Bredan Shinnimin styrde in pucken. Otagbart för Tomkins.

Målet blev psykologiskt viktigt för Luleå som gjorde mål med bara 25 sekunder kvar av den andra perioden.

Elmer Söderblom avgjorde

I den tredje perioden tog Luleå över matchen allt mer och de satte en del tryck på Matt Tomkins i målet.

Men kanadensaren fortsatte att storspela.

Tomkins spelade också fram Johan Sundström till ett jätteläge när Frölunda hade powerplay, men Sundströms skott gick rätt i magen på målvakten.

Frölunda försvarade bra och Luleå mattades av.

Theodor Niederbach visade prov på sin snabbhet och vann puck på egen hand när han pressade Luleå-försvaret.

Han spelade sedan till Simon Edvinsson som hittade till Elmer Söderblom som skickade upp pucken i krysset.

Luleå tog ut sin målvakt och skapade lite dramatik i matchen. Med knappt en minut kvar rensade Frölunda pucken – och den tog i stolpen.

Men det blev inga fler mål. Frölunda höll undan vann till sist med 2-1.

– Jag gillar att vi kan vinna utan att vara spelmässigt överlägsna. Jag gillar det trendbrottet. Vi kan minsann sno matcher och vinna de viktigaste kamperna. Vi ska inte flyga i väg för det, säger Roger Rönnberg.

”Det var bara att dra till”

Elmer Söderblom, med sina 202 centimeter och 110 kilo, har justerat sina skridskor inför den här säsongen.

– Eftersom man är så tung behöver man hitta något som passar mig. Ibland fastnar man för mycket på isen. Jag testar lite olika. Det känns skönt nu, säger Elmer Söderblom.

Är du tyngst i laget?

– Nja... Jag är nog det. Torgersson ligger nog också över hundra. Han är stark.

Vad säger talangen om målet?

– Vi kom upp ganska högt. Simon (Edvinsson) får pucken och jag blir helt ren i slutet. Det var bara att skjuta när jag fick den.

Theodor Niederbach jagade fram pucken, Simon Edvinsson assisterade och Elmer Söderblom gjorde mål.

Gemensamt, utöver att de spelar i Frölunda, är att de blivit draftade av Detroit Red Wings.

Har du någon kontakt med Detroit?

– De kommer med tips och hur jag ska spela för att klara av spelet där borta. De kommer med tips helt enkelt.

