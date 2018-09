Det var precis innan SM-finalserien mellan Växjö och Skellefteå skulle dra i gång, som nyheten briserade.

Skellefteås stortalang Tim Söderlund, 20, lämnar klubben för spel hos SHL-rivalen Frölunda.

En känslig övergång anser vissa, med tanke på klubbarnas rivalitet de senaste åren.

Men Söderlund själv tänker inte i de banorna.

– Jag vet så klart att det har varit rivalitet de senaste åren, men samtidigt har inte jag varit med så länge och det är inte så jag har resonerat. Jag har snarare känt att Frölunda är en bra klubb för mig att utvecklas i och att de har fått fram många unga bra spelare. De har ett spelsystem som passar mig, säger han.

”Känner mig verkligen som hemma”

Söderlund flyttade till Göteborg redan i början av maj och har vid det här laget en hel försäsong med Frölunda i ryggen.

– Jag känner mig verkligen som hemma. Jag har trivts fantastiskt bra direkt och vi har tränat bra under hela sommaren, säger han.

Mycket som har varit annorlunda?

– Det är en så bra liga så jag tror att det är många lag som kör ungefär samma upplägg under sommaren. Men vi har tränat hårt och det har varit perfekt för mig, säger Tim Söderlund och berättar att han själv lagt extra krut på att förbättra uthålligheten och bli starkare i kroppen.

Vad har du själv för förväntningar inför säsongen?

– Jag brukar faktiskt inte sätta upp så stora mål för mig själv. Jag ska göra allt för att vinna SM-guld. Det är målet, konstaterar han.

”Jag ska skapa oreda”

20-åringen svarade för en stark säsong i fjol – inte minst under hösten då han öste in mål. Men även under SM-slutspelet då han trots ganska begränsad speltid bidrog med fyra mål.

Nu vill han ta vid där han slutade.

– Jag känner att jag vill bidra med min offensiv här också. Jag ska skapa oreda i motståndarnas försvarszon, säger han.

Under försäsongen har 20-åringen parats ihop i en toppkedja tillsammans med klart mer rutinerade Joel Lundqvist, 36, och Ryan Lasch, 31.

Förhoppningarna är också att han ska spela mer nu än de elva minuter han snittade per match under grundserien med Skellefteå i fjol.

– Givetvis vill jag spela så långt fram i laget som möjligt. Men den chansen krävs det att man tävlar om. Det är ingenting som man bara får, så jag måste visa att jag vill ha den, säger han.

”Har känt varandra några år”

Tim Söderlund draftades av Chicago Blackhawks i fjärderundan förra sommaren som spelare nummer 112 totalt.

Och i vintras var han med i det svenska JVM-laget som tog silver i Buffalo.

Där spelade han bland annat med ett annat nyförvärv som Frölunda gjort den här sommaren – Gustav Lindström från Almtuna.

– Det är jätteroligt, Gustav och jag har känt varandra i några år. Vi är bra vänner, bor grannar här i Göteborg och samåker med varandra till träningarna. Det är en trygghet att han också har kommit hit, säger Söderlund.

Vad har du fått för intryck av årets lag?

– Jag tycker att vi har en jättebra gruppsammanhållning och det tävlas mycket. Man känner det på varje träning, att det är kamp och en jäkla vilja där ute. Så det ska bli jättespännande att gå in i den här säsongen med det här laget, säger han.