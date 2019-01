Klassikermöte i Scandinavium.

Då small det direkt - och Djurgårdens NHL-värvning Jason Garrison gjorde självmål.

Sedan reste sig Djurgården och gjorde fyra snabba mål.

– Det är en katastrofperiod för Frölunda, säger C Mores expert Sanny Lindström.

– Det är pinsamt just nu. Jag får be om ursäkt till våra supportrar, säger Simon Hjalmarsson i C More.