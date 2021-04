0-4. 2-5.

Frölunda åker hem till Göteborg med två raka förluster i kvartsfinalen.

– Vi visste att det skulle vara tuffa matcher och vi ville trycka på att det kommer vara hårt jobb och tufft jobb som gäller, säger Jesper Sellgren.

Nu behöver de besegra Rögle i fyra av de fem kvarstående matcherna.

En tuff uppgift – minst sagt.

– De har fått starten i matcherna både i går och i dag. Det är något vi kan kolla på. Vi vill verkligen komma ut med full speed i Scandinavium och ge dem samma medicin som vi har fått här, säger Max Friberg efter förlusten.

Efter lördagens möte var ett av de största diskussionsämnena att Frölunda sköt sitt 10:e skott på mål efter 50 (!) minuter.

Det var något som togs upp i mötet inför den andra matchen i serien.

– Vi hade inte speciellt mycket avslut in mot mål som gör att det skapas farliga chanser. Vi höll i puckarna lite för mycket på utsidan och sen ännu mer snabba vändningar, inte låta dem byta utan vända, säger Sellgren.

Men trots det var det Rögle som tog ledningen i matchen. Frölunda kvitterade och tryckte på, men bara minuten senare kom nästa kalldusch – och Göteborgslaget fick ännu en gång kämpa i underläge.

”Ett steg framåt – inte bli naiva”

Trots att de var nöjda med sin mittperiod var det fortfarande Rögle som höll i taktpinnen när pausvilan kom.

– Jag tycker att vi har jobbat på samma sätt under hela säsongen, vi har haft det lite svårt att få in puckarna men vi har fortsatt jobba ändå, sen just den där starten i tredje… det är den som gör att vi sjunker, berättar Jesper Sellgren.

Ja, den tredje perioden.

Det tog 57 sekunder innan Frölunda tappade markering och Rögle kunde utöka sin ledning efter ett samspel mellan Dennis Everberg och Eric Gelinas.

Sen kom Frölunda aldrig tillbaka i det.

Matchen slutade 5-2.

– Igår hade vi svårt att få till något på hela matchen, men från mitten av andra och framåt finns det lägen. Vi får fast dem fler gånger, så jag håller med. Definitivt ett steg framåt, men bara för att vi får lite lägen kan vi inte bli naiva med puck och slarva, säger Max Friberg och får medhåll från lagkamrat Jesper Sellgren:

– I dag tycker jag att vi stänger ner dem hyfsat, men fortfarande är det i tredje som vi släpper in dem på lägen. Vi startar upp matchen bra, speciellt andra perioden och det är det vi tar med oss till de två hemmamatcherna nu.

”Varit hetare – inget vi kommer finna oss i”

Nu väntar ett dubbelmöte i Scandinavium och Frölundas fyra matcher på fem dagar kommer att bli sex matcher på åtta dagar.

– Det är absolut ingen ursäkt. Vi är bra tränade och vi ska inte ha några problem att göra det. Det gäller att göra rätt saker efter matcherna, ladda om, få i sig käk, vätska så man är pigg till nästa match, säger Jesper Sellgren.

Hur mycket spelar det roll?

– Lite grann. Det var tre tuffa matcher mot Djurgården, vår idé var att fortsätta i matchtempot och det kunde ge oss en fördel i de två första matcherna men Rögle har varit lite hetare så här långt. Det är inget vi kommer finna oss i och acceptera utan det ska vi ändra på, säger

En fysisk match, märks slutspelkänslan av?

– Absolut. De har ett gäng som är fysiska, det har vi med, som gillar närkamper och att tävla, jag tycker att det var en del som var framåt i dag. Att vi kom upp där och tävlade på ett annat sätt.

Trots 0-2-underläge i matcher är det ett Frölunda som inte gett upp.

– Vi har bra bitar med oss som vi kan ta med oss. Absolut ingen dålig match, vi har verkligen grejer vi kan bygga vidare på.