Frölunda åkte på en mardrömsstart i matchen mot tabelljumbon Oskarshamn.

Innan halva matchen var spelad hade hemmalaget gått upp till 3–0, vilket fick Roger Rönnberg att byta ut Johan Mattsson.

– Närkampspelet är under all kritik, säger Joel Lundqvist i C More.

Oskarshamn vann till sist matchen med 5–1.