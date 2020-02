Frölunda är inne i en djup svacka i SHL där förlusterna har avlöst varandra och man har rasat i tabellen.

Inför matchen mot Luleå delade hemmalagets tränare Thomas ”Bulan” Berglund ut en syrlig passning mot göteborgarna i en intervju i C More.

– Vi har haft problem med lag som Oskarshamn, vi har inte hittat rätt motivation. Nu möter vi ett nytt bottenlag i dag och får försöka mobilisera oss, sa Luleåtränaren.

Bråket: ”Ruskigt dålig ödmjukhet”

När Roger Rönnberg fick höra orden blev han vansinnig, och på presskonferensen efter matchen som Luleå vann med 4–1 hettade det till mellan tränarna.

– Det är lätt att bli kaxig mitt i serien och jag hörde att du ”Bulan” kallade oss för bottenlag i C More. För mig tyder det på jävligt dålig ödmjukhet. Jag ska ge dig chansen att be om ursäkt, sa Rönnberg och fortsatte:

– Att kalla oss för bottenlag.. Kanske att vi spelar som ett bottenlag i dag och förtjänar det. Men att du tar det tillfället och säger så visar på ruskigt dålig ödmjukhet. Jag har alltid hyllat dig för att du stått upp och kunnat erkänna att du förlorat mot ett bättre lag i slutspel. Men det här är dåligt mot hela vår förening. Det kanske var sagt med glimten i ögat, men det är många som är upprörda hemma. Jag vill stå upp för vår förening och tycker inte att det är okej.

Vägrade be om ursäkt

Någon ursäkt ville dock ”Bulan” inte ge till Rönnberg.

– Frölunda har stora resurser och ska ligga högst upp i tabellen. De har ett jättebra lag, men nu ligger de inte där. Det är ju sanningen. Men de borde kanske ligga där, sa han.

Frölunda ligger just nu på en sjundeplats i tabellen, med fem matcher kvar att spela av grundserien.

Luleå leder serien med 13 poängs marginal.