Blodiga bilderna: ”Inte roligt att se”

Frölunda tog kommandot på hemmaplan när Ponthus Westerholm gjorde 1-0.

Men en bit in i första perioden åkte hemmalaget på en rejäl törn, det när Simon Hjalmarsson knockades blodig av HV 71:s Kristofer Berglund.



– Oj, oj, oj, där blöder det rejält. Det är inte roligt att se, säger kommentatorn Björn Oldeen i C More vid incidenten och fortsätter:

– Han ska bara skjuta i väg pucken, utbrister han.

Då fyller Sanny Lindström in:

– Det är högst olyckligt, det är i samband som han skickar i väg pucken. Det är en olyckshändelse, säger Lindström i C More.



Berglund blev sedermera utvisad för den armbåge som träffade Hjalmarsson.

