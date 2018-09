Det var dukat för fest i Scandinavium när Frölunda hyllade ikonen Tomi Kallio inför matchen.

Sedan fick publiken också se sitt lag skölja över Mora i två perioder och hade ledningen med 3–1 inför den tredje akten.

Då kollapsade hemmalaget fullständigt.

* 57.01 reducerar Emil Aronsson fram till 3–2.

* 59.14 skickar Matt Bailey in kvitteringen fram till 3–3.

Sedan hände det osannolika.

Mattias Nörstebös slarviga uppspel hamnade hos Michael Haga. Norrmannen avancerade in i slottet och snärtade in segerpucken under Johan Mattssons arm – med bara 2 sekunder kvar på klockan.

– Frölunda kör över oss hela matchen. Sen ger vi inte upp, vi har en bra grupp som spelar till slutet. Det är hockey, allt kan hända, och så händer det här, säger en leende Michael Haga till C More.

– Jag prövade att få den på mål, tur att den gick in. Men vi kan inte spela så här i varje match, då kommer vi torska mycket.

Rönnberg: ”Saknar ödmjukhet”

Frölundatränaren Roger Rönnberg menar att det gick snett redan i första bytet av den tredje perioden.

– Vi börjar redan i första bytet med att ge bort pucken i mittzon där vi spelat rakt och enkelt tidigare. Jag tycker vi har problem med inställningen i hela tredje perioden, säger han till C More.

– Vi har 40 minuter då vi spelar extremt bra ishockey. Det tar jag med mig, men de viktigaste sakerna, att behålla ödmjukheten, det ska vi inte talla på. Det här blir en väldigt, väldigt tuff läxa för vårt lag.