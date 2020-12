”Absurt - tappar en stor del av glädjen..”

Frölundas kapten Joel Lundqvist stängdes av fem matcher i efterhand efter att ha delat ut en knuff mot linjedomaren Rickard Nilsson under matchen mot HV71 i torsdags.

Situationen bestraffades inte på planen men under ett möte under fredagen lämnades en anmälan in till disciplinämnden som senare under kvällen stängde av Lundqvist.

Inför Frölundas match mot Malmö under lördagen ger lagets tränare Roger Rönnberg sin syn på avstängningen.

– Det är en feltolkning som känns som en politisk reaktion på en situation. Det är en helt annan grej om man med berått mod ger sig på en domare och han känner sig kränkt, säger Rönnberg i C More och fortsätter:

– Men här har vi en domare som klappar om Joel och skrattar. Det känns absurt. Jag tappar en stor del av glädjen i mitt jobb när sånt här händer.