Frölunda har imponerat stort i säsongsinledningen och ledde den haltande SHL-tabellen inför måndagens bortamatch mot Leksand.

Formen pekade också uppåt med fyra raka segrar i bagaget, varav den senaste kom mot Linköping.

En av anledningarna bakom succén har stavats ett av seriens absolut bästa boxplay. Inför matchen mot Leksand låg Frölunda tvåa i statistiken, bakom Skellefteå, med 85.96 %. I de sex senaste matcherna har man släppt in noll mål i spelformen – på 20 boxplay.

Men säg den framgångstrend som varar för evigt.

I den första perioden fick Frölunda kapitulera två gånger om – båda gångerna i just boxplay. Det första målet prickade Peter Cehlarik in och tvåan sprätte Carter Camper in i nät, efter en omdiskuterad utvisning på Frölunda-målvakten Niklas Rubin.

”Säsongens klart sämsta”

Rubin visades nämligen ut två minuter efter att, enligt domarna, avsiktligt ha flyttat på målburen. Utvisningen ledde till stora protester från både Rubin och Frölunda-tränaren Roger Rönnberg.

Frölunda lyckades inte komma in i perioden utan fick se sig slagna med 2–0 första 20.

– Det är säsongens klart sämsta period, även med träningsmatcher och träningar inräknade. Vi är yrvakna, har jättedåligt fokus och gör många misstag, säger en besviken Roger Rönnberg till C More.

Den andra perioden slutade sedan mållöst.

Matchen pågår och Leksand leder med 2–0.