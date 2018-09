Filip Westerlund finns redan på skadelistan.

Och mot Rögle tvingades Mattias Nörstebö utgå redan efter 57 sekunder.

Nu kan Frölunda drabbas av ett nytt tungt avbräck i försvaret.

Backen VIktor Ekbom riskerar nämligen att stängas av efter en knätackling mot Rögles Lucas Elvenes i gårdagens match.

Situationsrummet har valt att anmäla Frölundaspelaren till disciplinnämnden.

Ekbom riskerar avstängning

"När det återstår 3.10 av första perioden kommer Röglespelaren Lucas Elvenes med pucken från egen blålinje. Elvenes får pucken lite långt från sig och petar den förbi Frölundaspelaren Viktor Ekbom som kommer åkande mot Elvenes. Efter att Elvenes petat till pucken försöker han åka förbi Ekbom som vinklar sin högra skridsko och knä som träffar Elvenes över hans vänstra ben/knä", står det i anmälan.

”Tacklingen är sen”

Men det är inte bara Viktor Ekbom. Även Linköpings forward Nick Sörensen riskerar avstängning efter gårdagens match.

”21 sekunder in på övertiden får Örebrospelaren Jere Sallinen en passning, kliver in mot slottet och skjuter pucken mot mål. Linköpingspelaren Nick Sörensen kommer in i sin försvarzon, slutar att åka skridskor och tacklar Sallinen efter att han skjutit pucken mot mål. Tacklingen är sen, från sidan, en uppåtgående rörelse och den träffar hakan på Sallinen”.

Båda spelarna kommer att få sin dom under fredagen.