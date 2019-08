Det är inte särskilt svårt att känna igen Lias Andersson ute på isen när Frölunda kör ett av försäsongens första ispass ute i Frölundaborg.

Andersson åker runt i sin vita New York Rangers-hjälm med siffran 50 skriven i rött, samtidigt som övriga har Frölundas gröna hjälm på huvudet.

– Det är kul, lite tufft här i början men så är det alltid. När man kommer tillbaka till isen första gången känner man sig lika rostig varje gång, säger Lias Andersson efter träningen.

I hallen bredvid tränar flera av NHL-kollegerna, så som Andreas Johnsson, Rasmus Dahlin och Christoffer Ehn.

Hur kommer det sig att du kör med Frölunda i stället?

– Det känns ganska naturligt ändå. Jag snackade lite med Roger (Rönnberg) och han sa att jag fick vara med om jag ville. Man saknar att få vara här och spela, det är kul att bara få vara med i omklädningsrummet lite och känna vibbarna.

Lias Andersson sticker inte under stol med att han trivs väldigt bra med att vara tillbaka i Göteborg igen under sommarmånaderna.

– Det är grymt att vara tillbaka, det är min hemstad. Jag har precis köpt en lägenhet här i stan som blir min bas på somrarna. Det är skönt att kunna kalla Göteborg hemma.

Lägenhetsköpet behövde han av logistiska skäl dock en del hjälp med...

– Jag köpte den via Facetime när jag var i USA, mamma var runt och kikade på ett par stycken åt mig. När hon hittade denna sa jag bara: ”Den ska vi ha”. Mamma gjorde ett bra jobb, så det känns bra.

Väl hemma i Göteborg igen blir det givetvis mestadels träning för Lias Andersson, som snart far över Atlanten för en ny säsong med sitt New York Rangers.

– Det blir mycket padel också, flikar han in.

– Det kan du skriva med. Jag letar efter utmanare i padel för jag har inte lyckats hitta så många som slår mig.

Är padel det nya golf?

– Padel är min golf. Jag har för dåligt humör och tålamod för att kunna spela golf, då funkar padel bättre.

”Jag vet vad jag vill”

För New York Rangers blev förra säsongen något av ett misslyckande och man lyckades inte ta sig vidare till Stanley Cup-slutspelet. Nu har klubben satsat hårt under sommaren och bland annat fått in trion Kaapo Kakko, Artemi Panarin och Jacob Trouba.

Lias Andersson tror att den kommande säsongen kommer bli spännande, men är också väl medveten om den ökade konkurrens som satsningen medför.

– Vi har fått in en del bra spelare och stärkt laget ännu mer, kurvan pekar uppåt. Sedan kan allt hända, vem trodde till exempel att St Louis skulle gå och vinna förra året? Jag tror att det kan räcka långt för oss. Det är klart att man vill spela slutspel och det är också det stora målet, sen kan allt hända.

Vad har du själv för förväntningar på den kommande säsongen?

– Jag vet vad jag vill, jag vill bara spela hockey och kunna leva på det jag gör. Sen får man ta det som det kommer. Jag kommer åka över och verkligen göra mitt bästa.

Lias Andersson har hittills blandat och gett på den amerikanska kontinenten sedan han fick chansen i NHL för första gången säsongen 2017/2018.

Förra säsongen fick han chansen i 42 matcher i NHL. Totalt noterades han för sex poäng.

– Det har varit lite upp och ner, det har varit en lite jobbig period för allihopa i klubben. Men man blir bättre för varje dag och försöker jobba så hårt man kan, både jag och laget har något bra på gång nu. Det ska bli väldigt spännande, säger han.

Under förra hösten fick Lias Andersson beskedet att han skickas ner till AHL, trots en väldigt fin försäsong. Ett besked som var tufft att hantera – men som har stärkt honom som spelare.

– Det var tufft, jag tycker att jag hade gjort en jättebra camp. Jag kände mig pigg och fin och allt, så det var klart att det var en käftsmäll att få. Men det var bara att jobba vidare.

Hur jobbigt var det?

– Det är klart att man får mycket tankar direkt när det händer, men det går över ganska snabbt igen. Man får försöka se det ur ett större perspektiv och jag var bara 19 år när det där hände. Det är bara att se den större bilden och försöka njuta av situationen ändå.

Och just det där med att försöka njuta av situationen är viktigt för Lias Andersson. Han är ju ändå ganska lyckligt lottad.

– Så är det ju, man sitter i en position i livet som är ganska få förunnat. Det är inget som jag tar för givet utan jag är väldigt ödmjuk till det och stolt över det. Vad som än händer under mina närmsta 15 år som hockeyspelare kommer jag att se ödmjukt på det.

Någon som däremot har betydligt mindre än 15 år kvar på sin hockeykarriär är Lias Anderssons svenskkollega i New York Rangers – stjärnmålvakten Henrik Lundqvist.

”Henke” har under sin framgångsrika karriär vunnit OS-guld, VM-guld, SM-guld och flera individuella utmärkelser. Det enda som egentligen saknas hemma i det välfyllda prisskåpet är en Stanley Cup-titel.

Unnar Lundqvist en titel

Lundqvist har två år kvar på sitt kontrakt med New York Rangers och Lias Andersson berättar att han verkligen unnar ”Henke” att få lyfta bucklan innan han lägger plockhandsken på hyllan.

– Det är klart att man hade unnat honom det, han är en ikon både här hemma i Sverige och i Nordamerika. Han är en fantastisk lagkamrat och kompis och jag hoppas att vi kan få en fantastisk säsong både för hans skull och för lagets skull. Jag unnar honom all framgång.

Någon annan som Lias Andersson unnar framgång är Frölunda-spelaren och nära vännen Jacob Moverare. När kompisen kommer på tal skiner Andersson direkt upp i ett stort leende.

– Vi har hängt väldigt mycket med varandra och spelat tillsammans i både HV och som juniorer. Vi har väl umgåtts varje dag i typ fem år nu, vi är som två siamesiska tvillingar som hänger ihop och gör allt tillsammans, säger han.

– Det är kul att det går så himla bra för honom, jag unnar honom verkligen all framgång. Han hade ett fantastiskt slutspel och en fantastisk säsong förra året, det är känslosamt att se honom göra det så bra. Jag vet hur hårt han har jobbat för det. Han har haft ett par tuffa skador och kommit tillbaka och sen åkt fram och tillbaka i skytteltrafik till USA och kämpat hårt... Att få kröna det med ett SM-guld, det är grymt kul och jag är riktigt stolt.

Hur mycket kontakt har ni med varandra när du är borta i New York?

– Varje dag, vi pratar varje dag. Jag kollar på alla hans matcher och han försöker se alla mina matcher. Vi brukar snacka via Facetime innan det är dags för honom att lägga sig och vi spelar också en del tv-spel tillsammans.

– Sen ska han hoppa in i min lägenhet i höst.

Ska han hålla koll på den när du är borta?

– Ja, jag behöver någon som sköter om den. Sen är kanske inte han rätt kille att sköta om en lägenhet, haha... Men han sökte boende och då sa jag att han kunde ta min. Det blir grymt.

Vill spela i Frölunda igen

I och med New York Rangers tidiga sorti ur NHL föregående säsong kunde Lias Andersson åka hem till Sverige och följa slutspurten av SHL-slutspelet med sitt gamla Frölunda och med polaren Jacob Moverare på nära håll. När Frölunda avgjorde finalserien mot Djurgården uppe i Globen stod Lias Andersson i bortaklacken och skrek sig hes.

– Det var ingen tvekan att jag skulle upp och se guldmatchen i Globen, det var bara att ta sig upp dit.

Var det frustrerande att se finalserien från sidan och inte själv vara en del av den?

– Det är klart man hade velat vara med och vinna ett SM-guld med Frölunda. Man hade ju hellre varit på plan. Men nu tillhör jag New York och det är väl bland det större man kan göra... Jag får nog vara ganska nöjd med min situation ändå.

Hur mycket följer du laget bortifrån USA?

– Det var hockey hemma på tv:n varje dag under slutspelet. Jag smällde även upp hockeyn vid träningsrinken i New York, uppe vid gymmet. Det var riktigt kul, speciellt när man inte själv fick vara med om något slutspel förra året.

Lias Andersson fortsätter:

– När man ser hur C More filmar ut över Scandinavium och solen skiner och det är fullt med folk, då rycker det i fingrarna. Jag är ledsen att vi inte kunde gå längre med New York, men samtidigt kul att få komma hem och se några matcher live och få vara med när de tog guldet.

Får vi se dig i Frölunda igen?

– Jag har nog inte spelat min sista match i Frölunda, det tror jag inte.

Lias Andersson upprepar sitt svar:

– Någon gång till i karriären ska jag spela i Frölunda.