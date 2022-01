Frölundas uppgift var lika tydlig som den var tuff – göteborgarna behövde vända ett tvåmålsunderläge mot Rögle för att ta sig vidare till Europafinal i CHL.

Men ... det började inte helt enligt plan.

Den pandemibegränsade publiken hade knappt hunnit sätta sig ner i Frölundaborg innan formstarka Anton Bengtsson drog fram i Rögles första anfall och tryckte in ledningsmålet bakom Matt Tomkins.

– De spelar disciplinerat och nu har de fått en bra start på matchen också, säger Svt:s hockeyexpert Nils Ekman.

Men den skånska målglädjen blev kortvarig. Kort efter sin fullträff kolliderade Anton Bengtsson med Frölundastjärnan Johan Sundström i mittzon.

Smällen tog mot huvudet och Bengtsson blev liggande på isen länge innan han till sist lämnade semifinalmötet på bår.

”Det är en fartfylld period”

Efter den obehagliga smällen blev stämningen chockartad och lågmäld i Frölundaborg. Nere på isen lyckades Rögle freda sitt mål och skåningarna tog paus med en uddamålsledning efter 20 spelade minuter.

– Det är en fartfylld period. Det känns som det är chanser åt båda håll och vi måste minimera deras chanser och få ner deras fart. Men vi skapar många chanser själv, säger Röglekaptenen Mattias Sjögren till Svt.

Frölunda växlade upp under mittperioden och gjorde allt i sin makt för att trycka in en kvitteringspuck och skapa semifinalnerv.

Men en storspelande Christoffer Rifalk, ackompanjerad av sin vänsterstolpe, såg till att den skånska ledningen levde kvar trots de många hemmachanserna.

”Måste tro på det här”

Fem minuter från tisdagskvällens andra paus kunde i stället Dennis Everberg styra in 2-0 efter ett distinkt backskott från Lucas Ekeståhl-Jonsson.

– Jag tycker vi skapar en hel del riktigt bra chanser där vi får upp attackspelet. Det kan gå fort i hockey och vi måste tro på det här, säger Joel Lundqvist till Svt.

Frölunda fortsatte trycka på även under slutperioden men hade hopplöst svårt att hitta fram till de riktigt farliga skottchanserna. Redan med drygt elva minuter kvar på den tredje akten hade Frölunda avfyrat 50 skott mot Christoffer Rifalk – inte ett enda orsakade nättrassel.

I stället kunde Ludvig Larsson döda all den sista lilla spänningen när han gjorde 3-0 i tom kasse, med nio och en halv minut kvar på tillställningen.

– De är bra defensivt mot alla lag. Samtidigt tappar vi den där attackmentaliteten som man behöver och som vi stundtals haft den här säsongen. Inte tillräckligt aggressiva framför mål, säger Frölundatränaren Roger Rönnberg.

Ställs mot Tappara eller München

Frölunda tryckte dock in ett reduceringsmål via Filip Johansson i powerplay, fem minuter från slutet. Men fullträffen kom alldeles för sent och gästande Rögle hade inga större problem att försvara sin trygga ledning.

Matchen slutade till sist 3-1 och det innebär att Rögle går hela vägen till CHL-final under klubbens allra första säsong någonsin i Europaspel.

– Grabbarna var redo att spela. Vi var självsäkra, uthålliga, vi tog oss igenom flera utvisningar och vi kämpade hårt för Anton som behövde lämna matchen, säger Cam Abbott.

– Överlag var det en bra lagvinst.

En som inte var nöjd var Abbotts dito i Frölunda, Roger Rönnberg.

– Vi måste sätta oss ner och diskutera. Det har varit dåligt en längre tid och det är klart att jag tänkt på att fundera. Jag kan inte bara stå med händerna i fickorna och kolla på.

I det andra semifinalmötet ställs finska Tappara mot tyska RB München. Den matchserien har blivit uppskjuten på grund av covid-19-smitta och ser ut att avgöras senare i januari.

– Jag vill gratulera Rögle till en finalplats. De är i final väldigt välförtjänt och jag är imponerad över deras arbete som de lagt ner i Ängelholm. Vi får stanna upp och ge Rögle lite cred. De har skapat ett lag som vi har väldigt svårt mot, säger Rönnberg.

CHL-finalen för Rögles del är planerad att avgöras den första mars.

– Vi är inte nöjda än utan vi har en match kvar. Jag sa till spelarna att detta är vår tid, säger Cam Abbott.

