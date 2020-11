”Fruktansvärt dåligt – just nu är det pinsamt”

Frölunda fortsätter att imponera och leder med 2–0 borta mot Luleå i SHL-toppmötet.

Luleå bjöd på en riktigt blek insats i den andra perioden, där Frölunda vann skotten med hela 15–5.

– Vi måste se oss själva i spegeln för just nu är det bara pinsamt, säger Luleås Erik Gustafsson till C More.