Det blev direkt intensivt i inledning av matchen mellan serieledande Frölunda och säsongens hittills största skrällgäng Oskarshamn.

Lagen utbytte flera farliga chanser med varandra innan hemmaspelandes Oskarshamn till slut kunde spräcka matchens målnolla efter 13.39. Oscar Sundh fick pucken i bra läge framför kassen, styrde den mellan benskydden på Frölunda-keepern Johan Mattsson och kunde sedan också peta in sin egen retur.

Gjorde mål i powerplay

Målet var Sundhs första sedan det stod klart att han ansluter till Oskarshamn efter att inte ha fått något förlängt kontrakt med HV71 efter förra säsongen.

– Kul att få göra första målet för säsongen, då slipper man ligga och grumla på det, säger Oscar Sundh till C More.

Kvitteringen skulle komma – men först halvvägs in i den andra perioden. Lucas Raymond fick pucken fint serverad av Joel Lundqvist i powerplay och gjorde inga misstag när han pricksköt in 1–1 över benskyddet på målvakten.

Ett förlösande mål för Frölunda, som haft det kämpigt i just powerplay hittills under säsongen.

Glädjen – den blev däremot kortvarig. Bara två minuter efter kvitteringen kunde Oskarshamn återta ledningen genom Kim Rosdahl, sedan Frölunda slarvat i egen zon.

”Det är för slarvigt”

Historien skulle även upprepa sig dryga tre minuter senare. Slarv i egen zon av Frölunda – och så 3–1 av Kim Rosdahl.

– Det är för slarvigt, vi tappar simpla saker som backcheck och får inte fast pucken. Vi spelar för offensivt på för många puckar, säger Frölundas Lucas Raymond till C More.

Frölunda skulle dock få kontakt på och skaka liv i matchen igen. 8.36 in i den tredje perioden hamnade pucken hos Jan Mursak, som passade på att göra sitt första mål för säsongen.

3–2-målet blev dock matchens sista. Trots intensiv Frölunda-press lyckades Roger Rönnbergs mannar inte komma ikapp.

”Hoppas det blir en läxa”

Skottstatistiken? Den vann Frölunda med klara 36–20.

– Vi lyckas förlora, tycker jag. Vi tappar skärpan i 6–7 situationer på hela matchen och de gör tre mål på dem. Vi spelar inte färdigt försvarsspelet. Normalt släpper man in ett mål på det kanske, inte tre, säger Roger Rönnberg till C More och fortsätter:

– Jag hoppas verkligen att det blir en läxa för laget, att vi förstår hur man spelar sådana här matcher. Man kan inte öppna upp sig på det sättet och bjuda in dem så i matchen. Det är ruskigt irriterande men jag hoppas också att det är lärorikt.