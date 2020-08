Rasmus Dahlins Buffalo Sabres missade Stanley Cup-slutspelet som just nu pågår i Kanada. Han har varit i Göteborg sedan i mars och byggt muskler inför nya äventyr som väntar.

Under två dagar besökte han Stockholm för att vara en av gästtränarna på Sports Hearts hockeycamp i Tumba.

Rasmus Dahlin är ledigt klädd under vår intervju i lobbyn på ett av Stockholms finare hotell.

Han bär jeans, en vit t-shirt och en svart keps.

Han gör inget större väsen av sig, det har han väl egentligen aldrig gjort utanför isen.

Men sätt på Rasmus Dahlin ett par skridskor och ge honom en klubba så förvandlas han av bråkdelen av en sekund till en superstjärna som sätter skräck i världens bästa lag. Både offensivt och defensivt.

Valde bort bandyn

Frågan om hans val av sport måste förstås ställas direkt.

Om man kommer från Lidköping som du gör så ska man väl spela bandy i Villa?

– Ja, så kanske det är, säger Rasmus Dahlin och skrattar. Men jag kommer från en hockeyfamilj. Nästan alla på min pappas sida har lirat hockey.

Du provade inte ens att spela bandy?

– Jodå, jag var faktiskt med en gång och vann skol-SM.

Rasmus Dahlin var 15 år när han flyttade hemifrån. Från tryggheten i den lilla småstaden intill Vänern. Från mamma Åsa, pappa Martin, storebror Felix och lillasyster Ella.

Storstaden Göteborg – och spel i Frölunda väntade.

Vad sa dina föräldrar?

– Det var ett stort steg för mamma och pappa att släppa i väg sin 15-åriga son och att jag skulle börja ta hand om mig själv. Stå på egna ben.

Hur gick det?

– Bra, jag hade lägenhet. Vi var tre killar från Lidköping som flyttade samtidigt. Det underlättade. De var ett år äldre.

Hur gick det att laga mat?

– Vi åt mest köttbullar och pasta. Sånt som man inte kunde misslyckas med. Och tacos när vi skulle lyxa till det.

Flytten 13 mil söderut innebar ett lyft hockeymässigt.

– Frölunda är en bra klubb. De tog hand om oss unga på ett bra sätt. Efter träningarna fick vi mat. Vi hade det bra.

Rasmus Dahlins resa hade börjat och den gick utan några som helst omvägar mot stjärnorna.

Debutmålet i SHL

Den 12 november 2016 gjorde han sitt första mål i SHL i sin sjätte match.

Den begåvade unge backen spelade 67 matcher för Frölunda i SHL innan han tog planet över till den andra sidan Atlanten för spel i NHL.

Midsommarnatten 2018 blev Rasmus Dahlin den andre svenske spelaren genom hockeyhistorien att väljas som nummer ett i NHL-draften.

Ny adress: Buffalo Sabres.

– Det var helt magiskt när det hände, säger Dahlin och rättar till sin svarta keps under SportExpressens intervju på ett hotell i centrala Stockholm.

Kontraktet över tre år är värt nästan 100 miljoner kronor om alla bonusar skulle slå in.

Den där omtumlande natten för drygt två år sedan kommer Rasmus Dahlin aldrig att glömma.

Då hade det gått 29 år sedan Mats Sundin 1989 blev förste svensk att draftas som nummer ett när forwarden valde av Quebec Nordiques.

”Jag fick gåshud”

– Det var en dröm som gick i uppfyllelse, säger Dahlin.

Hur stolt blev du?

– Jag hade gåshud i flera veckor, men sedan var cirkusen i gång. Allt gick så otroligt fort till att stå där som draftetta till att jag skulle börja prestera.

Foto: JEROME MIRON / BILDBYRÅN ACTION IMAGES

Hur var det?

– Lärorikt. Jag har utvecklats mycket under mina två säsonger i Buffalo, säger Dahlin, som var 18 år och 181 dagar gammal när han blev Buffalos yngste spelare någonsin att noteras för en poäng i NHL.

Nu har han spelat 141 matcher för Buffalo och svarat för smått fenomenala 84 poäng.

Hur är livet i USA?

– Nu börjar jag känna mig bekväm med det mesta. Det har varit en lärorik period och nya saker som man måste lära sig. Buffalo är en arbetarstad. De älskar hårt jobb.

Rasmus Dahlin bor i ett stort radhus bara en tvåminutersutvisning från hemmaarenan Keybank Center.

Hockeytemplet har en central plats i staden med drygt 250 000 invånare och som ligger mitt emellan Lake Eire och Lake Ontario intill den kanadensiska gränsen.

– Det är många av mina lagkompisar som bor nära mig. Det har varit en extra trygghet.

I Buffalo spelar även svenskarna Marcus Olofsson, Victor Olofsson, Linus Ullmark, Lawrence Pilut och Johan Larsson.

– Vi hänger rätt mycket tillsammans. Och det är skönt att kunna prata svenska också.

Hänger i Toronto

Var språket en stor omställning?

– Ja, i början svarade jag mest yes och no på de flesta frågorna, men nu börjar jag bli lite bättre.

Vad gör du när du inte spelar hockey?

– Hänger med lagkompisar, går på konserter och på basket i Toronto. Det är bara 16 mil dit, jag gillar den staden. När kompisar från Sverige kommer över brukar vi försöka ta oss dit.

Hur är det att knalla omkring på gatorna i Buffalo, får du vara i fred?

– Ja, ibland. Men ofta kommer det fram folk och vill prata. Det ligger också snö på gatorna när det är vinter. Det gillar jag. Buffalo kan vara ruggigt kallt också.

Hur stort är hockeyintresset i staden?

– Stort, det märks att fansen är hungriga efter framgång. Vi har inte varit i Stanley Cup-slutspel sedan 2011. Då blev det förlust i den första omgången mot Philadelphia Flyers.

Nu ska Rasmus Dahlin vara med och föra Buffalo Sabres till nya framgångar – och han tycker att laget är på rätt väg. Siktet är inställt på att ta sig till slutspel nästa säsong.

– Vi har ett ungt och hungrigt lag som tagit stora kliv bara sedan jag kom.

Coronapandemin stängde ner all världens idrott under våren. Rasmus Dahlin har varit i Göteborg sedan i mars.

Har byggt muskler

– Jag har tränat, i gymmet och på isen, käkat mat, träffat kompisar och min flickvän Carolina.

I dag pekar vågen på 93 kilo. Det är 13 kilo mer än när han stod uppe på scenen under NHL-draften.

– Tur att jag går upp i vikt så jag inte tränar i onödan, säger Rasmus Dahlin och skrattar. Jag känner mig starkare men ändå smidig.

Han är i Stockholm under två dagar för att vara en av gästtränarna under en hockeycamp i Tumba som New York Rangers Mika Zibanejad arrangerar tillsammans med Sports Heart och Elite Hockey Agency.

– Jag var själv med på hockeycamper som grabb. Det är självklart och viktigt för mig att kunna ge tillbaka till min sport.

Spelarna på campen välkomnade NHL-stjärnan med att slå sina klubbor i isen när han presenterades. Senare under kvällen spelade Rasmus Dahlin en all star-match som Sports Heart arrangerade.

När åker du tillbaka till USA?

– Jag vet inte ännu. Senare i höst kanske. Jag får avvakta läget helt enkelt och se vilka beslut som tas när allt ska börja igen.

Rasmus Dahlins flickvän heter Carolina.

De träffades i Göteborg där hon fortfarande bor.

– Det var samma år jag flyttade hemifrån, säger Rasmus Dahlin. Hon är på dagen lika gammal som jag är.

Gillar hon hockey?

– Hon kommer från en idrottsfamilj, men är inget större fan av hockey faktiskt.

Hur är det att ha ett förhållande på distans?

– Det fungerar. Vi jobbar hårt båda två men hörs så ofta vi kan när jag är i USA. Carolina har även varit över till mig ett par gånger.

Rasmus Dahlin blev stenrik över en natt när han skrev på sitt treårskontrakt med Buffalo.

Hur har pengarna förändrat ditt liv?

– Inte mycket när jag är hemma i Sverige. Jag bor i mina föräldrars lägenhet i Göteborg. De betalar mat när vi käkar. Det är nästan som det var när jag bodde hemma som 15-åring.

Har du inte unnat dig något för pengarna du tjänar?

– Jo, jag har köpt en Porsche Panamera. Jag har under åren blivit mer och mer av en bilkille. Jag har även börjat titta på F1. Det är klart att livet som NHL-proffs skiljer sig mot det jag hade när jag bodde i Göteborg. Jag flyger kors och tvärs över kontinenten och bor på flotta hotell.

Har du några förebilder i ishockeyn?

– Jag tittar mycket på Victor Hedman, han är grym och med där uppe i toppen. Jag gillar även Erik Karlssons sätt att spela.

Rasmus Dahlins ungdomsidol heter Peter Forsberg.

– Jag har tittat mycket på klipp på nätet när han spelade. Jag började själv att spela som forward. ”Foppa” har en enorm tävlingsförmåga, ett jäkla psyke. Det tror jag gjorde att han blev så bra.

Du är drygt 20 år nu. Vad gör du om tio år?

– Jag spelar hockey. Jag ska fortsätta att träna hårt och försöka bli det jag alltid har drömt om och siktar på. Att bli bäst i världen.