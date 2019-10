Kristianstad är svensk handbolls stora bjässe på herrsidan.

Störst publik, mest pengar – och ett lag med bara ett enda mål i seriespelet: SM-guld.

Mot det ett Önnered som har betydligt blygsammare målsättning. Klubbens herrar vill slippa kvala sig kvar som förra säsongen, siktar därför på en plats närmast slutspelslagen.

Sex måls underläge

Efter skrällen mot Kristianstad är det just där de ligger, på nionde plats.

När första halvlek drog i gång var det knappast någon på ÖHK-hallens läktare som vågade hoppas på något annat än en hedersam förlust.

Och det var så det såg ut i början.

Kristianstad tog ledningen med 1–0, 2–0, 3–0...

När drygt 17 minuter spelats låg hemmalaget under med 7–13.

Ett mäktigt ryck

Avståndet pendlade sedan mellan fyra och sex mål.

Det var först med drygt kvarten kvar det började hända grejer, då stod det 20–24.

Drygt nio och en halv minuter senare ledde Önnered med 25–24 efter ett mäktigt ryck.

Kristianstad lyckades kvittera till både 25–25 och 26–26, men storfavoriterna slarvade och sköt utanför samtidigt som Sebastian Abrahamsson i hemmamålet stod för den ena räddningen efter den andra.

Jublet bröt ut i hallen

När niomålsskytten Hugo Bengtsson, 20, tryckte in 28–26 återstod bara fem sekunder – och det stora jublet bröt ut i ÖHK-hallen.

– Vi krigar och vågar skjuta dom här halvtaskiga skotten som ändå går in. Det laget som krigar bäst vinner oftast och så var det i dag, säger Sebastian Abrahamsson, som hamnade på 40 i räddningsprocent, till C More.