Gästerna från Skåne rivstartade i andra halvlek och gick ifrån till en till synes stabil femmålsledning (13-13 i paus).

Men då började Sävehofs inbytte målvakt Isabella Mouratidou att storspela. Samtidigt fick veteranen Johanna Ahlm upp både fart och kvalitet i båda riktningarna.

Sävehof kröp allt närmre – och med drygt en minut kvar skickade Ahlm in 25-25 i bortre krysset.

Men när klockan stod på 59.16 så vräkte H65 Höörs Anna Johansson in segermålet. I intervjun med C More efteråt berättade matchhjälten att hon trodde att det återstod flera minuter när hon prickade in den avgörande bollen.

– Tavlan... Jag fattade inte att det var slut. Jag trodde klockan stod på matchminut 26 så jag hade fortfarande panik över att vi var tvungna att hålla i det. Men sen bara ”yes!", säger hon med ett leende.

Sävehof och H65 Höör har mötts i de två senaste SM-finalerna (var sin seger), så det är mycket prestige mellan lagen.

– Det här är de roligaste matcherna, jag var jättenervös innan. Då vet man att det gäller något. Jag var stressade i första halvlek, men jag är jätteglad att vi kunde vända det, säger Anna Johansson.

Domarkritik

Johanna Ahlm, som noterades för sju mål, var besviken efter uddamålsförlusten.

– Vi har ju matchen i perioder, det känns surt. Vi hade inte marginalerna på vår sida i dag och nivån i matchen var väldigt ojämn. Domarna fick inte riktigt ordning på nivån och det blev frustrerat i båda lagen, säger Johanna Ahlm till C More.

Höör toppar tabellen före Sävehof och Skuru.