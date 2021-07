Lovisa Lindh har kvalat in till OS. Löperskan, som tävlar i 800 meter löpning, är med sina resultat nummer 22 i världen av totalt 48 löpare som kommer att tävla i OS i Tokyo.

Hon har dock inte klarat den internationella kvalgränsen på 800 meter (1.59,50), men har alltså kvalat in på poäng i det kompletterande rankingsystemet.

Under de senaste tävlingarna i Stockholm fick Lovisa Lindh sin OS-ackreditering från representanter från SOK, Sveriges olympiska kommitté. Men dagen efter kom beskedet från SOK att hon inte får tävla i OS.

– Allt känns så tomt just nu. Det är en fruktansvärd känsla. Men jag ska komma tillbaka. Det ska jag, säger hon.

Lovisa Lindh får inte följa med till OS. Foto: PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Lovisa Lindh om stödet

Anledningen till att hon stoppas är att hon inte uppnår SOK:s topp åtta-krav. SOK anser helt enkelt inte att Lovisa Lindh har chansen att nå en topp åtta-placering i OS.

– Jag är rutinerad och van vid stora mästerskap. 2016 i OS i Rio kom jag tia. Jag är bättre i dag. Jag har sprungit under två minuter i sju lopp redan den här säsongen. När jag slog mitt svenska rekord 2017 var jag under två minuter vid tre tillfällen, säger Lovisa Lindh och fortsätter:

– Konkurrenter som jag skulle ha tävlat mot i Japan har hört av sig och undrat varför jag inte får åka.

Lovisa Lindh har fått ett stort stöd.

Flera friidrottsprofiler, som Susanna Kallur, Michel Tornéus, Yannick Tregaro och längdskidåkerskan Ebba Andersson, har skrivit på hennes sociala medier och visat sitt stöd.

– Jag har fått ett fantastiskt stöd av min familj, vänner och på sociala medier efter SOK:s beslut.

SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo. Foto: STINA STJERNKVIST / TT NYHETSBYRÅN

SOK försvarar sitt beslut

På onsdagen försvarade Peter Reinebo, verksamhetschef för SOK, beslutet:

– De resultaten som de har gjort räcker tyvärr inte till. Melker (Svärd Jacobsson, stavhopparen som efter år av skadeproblem kvalat sig in till OS via det internationella friidrottsförbundet i form av sin rankning) och Lovisa är internationellt kvalade via ranking, men har inte de faktiska resultaten i meter och centimeter, eller minuter och sekunder som krävs för att vi ska bedöma en topp åtta-nivå, säger han till SVT.

Lovisa Lindh berättar att hon fick beskedet av förbundskaptenen Karin Torneklint.

– Karin var också ledsen över SOK:s beslut, säger hon.

Hur ser resten av din säsong ut?

– Det vet jag inte. Mitt stora mål var att åka och tävla i OS.

Hon fortsätter:

– Det kommer att göra ont att se OS på tv.