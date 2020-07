Khaddi Sagnia inledde säsongen med att hoppa 6,81 i Mölndal, vilket var nytt personligt rekord. Men i dagens tävling på Ullevi bjöds det på skiftande vindar och då fick hon plötsligt stora problem med sin ansats.

Flera gånger gjorde Sagnia rejäla undertramp och var långt ifrån plankan.

– Det är sällan man ser det på den här nivån. Man kan se det på juniornivå, säger experten Peter Häggström i Kanal 5.

Sagnia och tränaren Katrin Klaup hade flera samtal under tävlingen för att hitta rätt.

– Det är viktigt att hon själv känner efter ”vad behöver jag göra för förändring?”, för det är totalt kaos just nu med ansatsen, säger Peter Häggström och fortsätter:

– Ansatsen är hennes stora akilleshäl.

Svaret till experterna

Till slut hoppade hon ändå 6,64 och det räckte för att vinna tävlingen, före Tilde Johansson och Malin Marmbrandt som båda hoppade 6,31.

– Khaddi hade väl behövt både sextant och GPS för att hitta plankan i dag. Hon var lite överallt, säger den nya experten Veronica Eriksson.

Khaddi Sagnia rycker på axlarna när SportExpressen berättar för henne vad experterna i Kanal 5 har sagt.

– Man ser det bara på juniornivå? Nu har ni fått se det på seniortävlingar också, säg det till experterna, säger Sagnia och ler.

– Det är i början av säsongen och man har inte hoppat så mycket. It is what it is...

Vad säger du själv om tävlingen?

– Jag hade väldigt mycket problem med vindarna, de var så jobbiga. Det var både medvind och motvind och jag försökte hitta rätt, men det var svårt. Jag hoppade i alla fall 6,64 och det var helt okej. Det är bra att få träna på att tävla i såna här förhållanden.

På herrsidan vann Thobias Montler tävlingen efter att ha hoppat 8,13 i för stark medvind. Han hoppade även 8,07 i godkänd vind.