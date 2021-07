Lovisa Lindh får inte åka på OS i Tokyo. Foto: AXEL BOBERG / BILDBYRÅN

Lovisa Lindh, som hade en tuff säsong i fjol, har haft en formkurva som pekat uppåt den senaste tiden. Förra veckan i Oslo slog hon till med årsbästa – för att några dagar senare slå det på Bauhaus-galan på Stockholms stadion med tiden 1.59,76.

Med sina resultat är 29-åringen från Ytterby nummer 22 av de 48 löpare som kvalat in via ranking för att få tävla på OS i Tokyo. Hon har inte klarat den internationella kvalgränsen på 800 meter (1.59,50), men har alltså kvalat in på poäng i det kompletterande rankingsystemet.

Under tävlingarna i Stockholm fick Lindh sin OS-ackreditering från representanter från Sveriges olympiska kommitté (SOK). Hon hade inte fått ett definitivt ja från SOK att åka till Japan, men gick bara och väntade på det formella beskedet.

– I måndags kväll så kom ett nej. Då var jag helt chockad. Sen har det varit en process under eftermiddagen (tisdagen) där jag för första gången fått prata med någon från SOK – annars går allt genom Karin (Torneklint, förbundskapten). Den enda förklaringen jag fått är att trots att jag ligger så pass bra till som jag gör så ser de inte att jag kan nå topp åtta, säger hon till GP.

”Den enda förklaringen jag fått är att trots att jag ligger så pass bra till som jag gör så ser de inte att jag kan nå topp åtta”, säger Lovisa Lindh. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

”Känns helt fruktansvärt”

SOK:s krav på representanter i OS är att de ska ha en chans att nå en topp åtta-placering. Det tror kommittén inte att Lindh skulle klara.

– Jag tycker det är helt absurt. Det gynnar inte någon och jag har absolut ingen aning om varför Sverige, som är ett så litet land, ska ha de tuffaste kriterierna förutom USA och England då, säger Lindh till GP.

Hon utvecklar:

– Det känns helt fruktansvärt faktiskt. Det är den absolut tuffaste motgången jag haft. Framför allt med tanke på att någon sitter och fattar ett beslut baserat på vad de tror och tänker. När jag vet att i princip i varje annat land som helst hade jag med glädje blivit skickad för att representera mitt land.

Under tisdagen skrev Lovisa Lindh ett långt inlägg på Instagram där hon uttryckte sin besvikelse över beskedet från SOK.

Sedan dess har stödet från friidrotts-Sverige varit stort.

Nu stöttas Lovisa Lindh av svenska friidrottsprofiler. Foto: JESPER ZERMAN / BILDBYRÅN

”Fattar inte vad SOK håller på med”

Friidrottstränaren Yannick Tregaro ifrågasätter SOK och verksamhetschefen Peter Reinebo i Lindhs kommentarsfält på Instagram:

”Jag fattar INTE vad vi/SOK/Peter Reinebo håller på med? När allt kommer omkring är det han som tar detta beslut själv, var går gränsen för ”topp 8”? När är man ”framtidskriterie”? Så sjukt att dessa beslut skall ligga på en person? Hur kan vi ha det såhär”, frågar Tregaro sig och fortsätter:

”Friidrott är en resultatbaserad sport, hur enkel som helst. På 800m skall 48st vara med, Sverige/Peter Reinebo vill inte ha med den som är 22a? Detta är inte första gången… Lovisa, du är inte ensam om att petas. Åren går, vi/SOK/Peter Reinebo får fortsätta förstöra människors liv.”

Friidrottstränaren Yannick Tregaro. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

För SVT utvecklar Tregaro sin kritik:

– Jag har varit med om den här konversationen så många gånger. Det är samma sak varje OS, och jag börjar bli så trött på det. Vad håller vi på med? Det är fan patetiskt.

– Att det blir tyckande utifrån att vissa personer, i slutändan Peter Reinebo som sitter på så mycket makt i det som är så många idrottares liv, känns för mig väldigt dumt. Vi lägger ner hela vår själ för att nå de målen vi har och OS är det största man kan vara med på. Det är så korkat att vi har subjektiva bedömningar som någon måste ta ett beslut om

SOK motiverar beslutet

Den tidigare landslagsprofilen Michel Tornéus säger till GT:

– Det är jättetråkigt. Jag vet hur mycket man kämpar för att ta sig till OS, så jag förstår att hon är jättebesviken. Jag hoppas att hon tar det som tändvätska och inte ger upp. Hon har många år kvar framför sig. Jag hoppas att detta öppnar upp en diskussion om att vi i framtiden behöver se över nomineringskraven. En löpare i Lovisas klass ska inte lämnas hemma.

SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo. Foto: STINA STJERNKVIST / TT NYHETSBYRÅN

SOK:s verksamhetschef Peter Reinebo motiverar beslutet i en intervju med TT:

– Lovisa har gjort tre bra tävlingar på slutet, det är positivt, men resultaten är inte på den nivån att vi kan ta ut henne på grundkriteriet. Det var fina lopp men minuter och sekunder motsvarade inte en topp 8-nivå, vilket är grundkriteriet.

Om Lindhs reaktion säger han:

– Jag vet inte om jag vill kommentera just det. Det är ju hennes val, att visa sin besvikelse.

GT har sökt Peter Reinebo för en kommentar.