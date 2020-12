2020 har varit ett riktigt skitår för många människor. Gustav Svensson betonar att han inte vill klaga och att det finns de som har det betydligt värre än honom.

– Men det har varit väldigt tufft för mig. Jag har inte träffat mina föräldrar och vänner på snart ett år på grund av strikta restriktioner. Och det har blivit mycket start och stopp i ligan. Efter varje landslagssamling har man varit isolerad i tio dagar. Jag har haft fem försäsonger i år, det har inte blivit någon kontinuerlig rytm i det, säger mittfältaren.

För ett par veckor sedan blev han själv och resten av familjen smittade av covid-19-viruset. Men symptomen beskriver han som väldigt milda.

– Det är vi jättetacksamma för så klart. Jag satt i karantän här hemma i tio dagar och fick inte träna någonting.

Blev matchhjälte mot Minnesota

Tidigare i veckan inledde han på bänken när hans Seattle Sounders jagade en biljett till MLS-finalen. I minut 77 och vid 1-2-underläge mot Minnesota United byttes göteborgaren in som central mittfältare.

– Vi ändrade om och jag var lite sittande framför backlinjen. Vi spelade nästan på samma sätt som vi gjorde med Blåvitt back in the days, in med bollarna i straffområdet.

Det gav resultat. I minut 89 prickade Raúl Ruidíaz in kvitteringen och när klockan visade 90+3 nickade Gustav Svensson in segermålet.

– Inte ofta man har kunnat kalla sig själv ”supersub”, haha. Jag är ju inte jättevan vid att sitta på bänken och man får massa adrenalin när man sitter där. Det var jobbigt, men skönt att jag kunde få ut det på planen sedan. Alltid kul att bidra med mål, det är det inte ofta man gör, säger 33-åringen.

Gustav Svensson fyller 34 år i vinter men säger att han är långtifrån färdig på fotbollsplanen. Foto: TED S. WARREN / AP TT NYHETSBYRÅN

Natten mot söndag svensk tid väntar final mot Columbus Crew. Seaatle Sounders är regerande mästare och har alltså chansen att knipa bucklan för andra året i rad.

– Jag tror bara att ett lag har lyckats med det en gång förut i MLS-historien. Om det är min sista match här så hade det varit ett fantastiskt sätt att avsluta på.

Allt förberett för en flytt

Svensson gör sin fjärde och sannolikt sista säsong i Seattle. Kontraktet går ut och framtiden är oviss. Resten av familjen är redan hemma i Göteborg och landslagsmannens väskor är packade.

– Först blir det semester, sedan vet jag inte vad som händer. Det har varit svårt att tänka på framtiden under det här året. Jag önskar att jag hade mer svar att ge dig. Men som det känns nu så lutar det i alla fall åt att finalen är min sista match här.

– Jag vill avsluta min karriär i Blåvitt, men det är inte bara upp till mig heller. Jag är bara en del av det. Jag var väldigt sugen på Blåvitt förra året och hade hoppats att det skulle lösa sig, men av många olika anledningar blev det inte så.

Har du blivit inspirerad av Bjärsmyr och Wernbloom och gänget?

– Ja, verkligen. Det är klart att jag vill hem och lira med de grabbarna, men det är som sagt för tidigt för mig att kunna ge ett svar.

Har du mycket fotboll kvar i kroppen?

– Absolut, herregud. Som sagt har det varit ett väldigt tufft år, det har inte riktigt suttit för mig och jag behöver kontinuitet. Jag har otroligt mycket mer att ge. Jag är väldigt hungrig och ser fram emot att kunna starta ett nytt år och återgå till en vanlig säsong. Men först ska det bli väldigt skönt att komma hem till Göteborg och träffa familj och vänner, säger Gustav Svensson.

Pontus Farneruds svar

IFK Göteborg är givetvis intresserade av Gustav Svenssons tjänster, men har i nuläget väldigt gott om centrala mittfältare och vill dessutom föryngra laget. Samtidigt finns det en ekonomisk aspekt att ta hänsyn till.

Pontus Farnerud har en del att göra i vinter. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

Pontus Farnerud är sportchef i Blåvitt. Han säger följande om en eventuell återkomst för Gustav Svensson:

– Det är inte helt lätt just nu med tanke på hur det ser ut i truppen, men det är klart att vi är medvetna om att Gustavs kontrakt går ut och hur han står sig rent sportsligt. Först måste vi se hur det ser ut i truppen och vad vi vill och kan göra. Sedan handlar det mycket om spelarens vilja också. Han är givetvis välkommen att träna på Kamratgården precis som tidigare och det är viktigt att vi har en dialog. Sedan får vi se vad det landar i.