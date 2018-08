Falkenberg inledde mötet med Örgryte starkast och det var i den 25:e matchminuten som det spektakulära målet inträffade.

FFF:s 19-åriga löfte John Björkengren fick bollen centralt i banan innan han fyrade av ett drömskott med vänsterfoten som seglade in vid Stojan Lukic högra kryss.

– Den satt fint där får man säga, kommenterar mittfältaren efteråt.

– Jag är inte känd för att ha världens bästa skott, jag blev chockad när den seglade in där.

Talangens drömmål: ”Kände direkt”

Vad känner man när man får på ett sådant skott?

– Man kände ganska direkt att det var en bra träff, och att den var bra riktad mot hörnet, säger han.

Målet betydde 1–0 för Falkenberg men skulle inte räcka för tre poäng den här kvällen. I den andra halvleken kvitterade Hannes Sahlin för Öis efter att han från nära håll tryckt in returen på Diego Montiels frispark.

– Det är blandade känslor. Vi har första halvleken och Örgryte har andra. Jag tycker nog att vi har tillräckligt många lägen i första för att kunna döda matchen där, säger Björkengren.

Falkenberg tillbaka i serieledning

Men en poäng betyder ändå att Falkenberg går förbi Helsingborg och upp i ledning i superettan.

Och just HIF har rustat rejält under sommaren med inte minst landslagskaptenen Andreas Granqvist in i truppen. Men även värvningar av Rasmus Jönsson och Wanderson sticker ut.

– De har ett riktigt bra lag, de blir svåra att rå på. Men vi ska kriga och se till att fortsätta på den här vägen. Vi har bra lagsammanhållning och känner att det är något stort på gång, säger John Björkengren.

Åtta raka utan seger för Öis

För Örgryte innebar krysset att man nu har åtta raka matcher utan seger.

– Vi var här för att vinna och jag går härifrån poänglös. Nöjd kan man inte vara, säger Diego Montiel i C More.