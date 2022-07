Gothia Cup spelas under veckan i Göteborg och i fredags utbröt ett bråk i samband med en fotbollsmatch, något GT rapporterade om i fredags. Nu har tre pojkar under 18 hämtats in för förhör misstänkta för misshandel., det bekräftar polisen på sin hemsida under söndagsmorgonen.

– De tillhör ett och samma lag, säger Anna Göransson, presstalesperson vid polisen till GP.

Enligt polisen var det åtta personer som var målsägande i fallet.

Alla målsägande tillhör det andra laget, bekräftar polisen till GP. Och i samband med bråket ska både spelare och föräldrar ha skadats, enligt GP:s uppgifter i fredags.

Händelserna skedde i samband med en P17 match mellan amerikanska FC New England och franska VGA Saint Muir, där vinnande New Englands firande ska ha upprört motståndarna.

Texten uppdateras.