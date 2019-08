Tredje raka förlusten för suveränen Varberg

Varberg överraskade många när man fick en riktig pangstart på säsongen och tidigt seglade i väg i ensamt majestät. Varberg tog full poäng i de sju inledande omgångarna och såg ett tag ut att vara omöjligt att besegra.

Nu är det dock andra vindar som blåser i Varberg. Efter en tung 1–3-förlust borta mot Degerfors under lördagen har den suveräne serieledaren nu tre raka förluster i superettan. 0–1 mot Dalkurd, 1–2 mot Örgryte och nu alltså 1–3 mot Degerfors.

Den överlägsna serieledning som Varberg tidigare skaffat sig är som bortblåst, även om laget fortfarande toppar tabellen.

– Det är bara att försöka att inte tänka på tabellen. Det är lättare sagt än gjort, men det är fortfarande 13 matcher kvar och många poäng som står på spel. Det gäller att vara professionell och ta varje match för vad den är. Det är hundra procent i varenda duell och varenda match som gäller, gör vi det utan att tumma på någonting kanske vi kan vara med där i toppen i slutet, säger Varbergs Hampus Zackrisson.

Låg under med tre mål efter 25 minuter

I förlustmatchen mot Degerfors var det framför allt den tokdåliga matchstarten som fällde avgörandet. Redan efter 32 sekunder tog hemmalaget ledningen efter ett missförstånd i Varbergs försvar och 25 minuter senare hade man kunnat utöka ledningen två gånger om.

– Våra 30 första minuter är under all kritik, det känns som att vi skiter i det totalt. Jag har inget bra svar på varför, men vi vet ju innerst inne att vi har gjort det väldigt bra under våren och tror väl att allt ska gå som på räls. Men det krävs fortfarande ett hårt arbete, säger Zackrisson.

– Det är för dåligt helt enkelt. Det är en inställningsfråga.

Nu väntar ny match för Varberg mot Täby på fredag. Då vill det till att steppa upp om man inte vill inkassera sig fjärde raka förlust.

– Nu är det bara till att deppa i kväll och sen ta nya tag igen i morgon. Nu måste vi komma tillbaka till det igen.