Det var ett Göteborgsderby som visserligen saknade de visuella och ljudmässiga kulisserna, men där det trots detta var derbykänsla i både dueller och spel matchen igenom. Efter de inledande minuterna där lagen kände lite på varandra tog det sedan fart.

Ordentligt.



Kvällens bortalag Gais började allra bäst och var både det bättre och tyngre laget under matchens 15 första minuter – man etablerade spel och tryckte ner Öis långt ner på sin egen planhalva. Man skapar två bra chanser genom att August Wängberg håller sig framme i straffområdet; målet av Richard Yarsuvat i den 14:e minuten är därför både logiskt och rättvist. Ett väldigt fint samarbete på vänsterkanten mellan Niklas Andersén och Julius Lindberg föranleder målet där Yarsuvat kan pricka in bollen bakom Fredrik Andersson.



Öis har därefter en supermöjlighet att kvittera i anfallet när Kevin Ackermann friställer Daniel Paulson, men den senare passar oförklarligt i sidled när han i princip bara har att placera in bollen bredvid Mathias Karlsson.

Hemmalaget växer sedan i matchen och återstoden av halvleken är tämligen jämn mellan de båda lagen, men halvtidsledning för Gais som lyckades avvärja allt farligare Örgryte–anfall.

Hemmalagets Daniel Paulson:

– Mycket slarv från vår sida, vi ska göra det bättre när vi har möjlighet att såra dem. I mitt läge tycker jag mig se att någon kommer till vänster om mig, men det är ju en felbedömning från vår sida, säger Paulson till Dplay i halvtidsvilan.

Firma Lindberg/Andersén i farten

Julius Lindberg forsatte i den andra halvleken att orsaka Öis backlinje stora problem – mittfältstalangen vände flera gånger ut och in på hemmaförsvaret, vilket också fick utdelning i den 56:e matchminuten. Lindberg tog sig för tredje gången på kort tid förbi Örgrytes defensiv, Niklas Andersén tog vid och small in 2-0 under armen på Fredrik Andersson – Anderséns första mål i Gaiströjan någonsin.

Keith Millen väntade inte längre än nödvändigt. Bara ett par minuter efter målet gjorde Öis-tränaren ett dubbelbyte när Daniel Paulson och Arvid Brorsson byttes ut till förmån för Joakim Karlsson och Mohamed Said. Millen plockade också in Hannes Sahlin i stället för Anton Andreasson, men det hjälpte föga.

Gais höll undan och vann rättvist, dels tack vare ett stabilt försvarsspel, dels på grund av Örgrytes oförmåga att skapa riktigt vassa målchanser.

Med det sprack också Öis svit på fem raka hemmasegrar, samtidigt som Gais tog sin första ”bortaseger” för säsongen.

Öis Kevin Ackermann:

– Det är åt helvete, det är så fucking dåligt. Vi går ut, försöker rotera, men det spelar ingen roll när vi inte springer och kämpar. Vi är tvåa på allting, det är så jävla dåligt, sa Ackermann i Dplay.

Niklas Andersén desto muntrare:

– Det är en böljande match, jag är så sjukt trött nu. Vi går rakt på mål och vinner alla dueller, det fanns ingen chans att vi skulle förlora i dag, säger Andersén i Dplay och fortsätter:

– Vi gör mål och håller nollan, inte svårare än så.