August Wängberg var en av Gais viktigaste spelare den gångna säsongen. Foto: MICHAEL ERICHSEN / BILDBYRÅN

I mitten av november kunde GT berätta att August Wängberg, som varit en av Gais bästa spelare den gångna säsongen, hade brutit sitt kontrakt med klubben.

Anledningen var att 25-åringen, som hade option på ytterligare ett år med Gais, ville se vad det fanns för möjligheter att spela högre upp i seriesystemet.

Som GT rapporterade då fanns chansen i teorin fortfarande att Wängberg skulle spela med Gais nästa säsong – men då skulle det krävas en ny kontraktsförhandling.

Så blev fallet.

Nu står det klart att August Wängberg stannar i klubben.

Gais: ”Fanns viss oro”

Han har skrivit på ett tvåårskontrakt.

”Efter avslutad säsong fanns en klausul som gav Agge möjlighet att säga upp sitt avtal, vilket han också gjorde. Med tanke på att han gjort en stark säsong fanns viss oro att han skulle lockas till någon annan klubb – med det hotet är nu undanröjt. Under torsdagsmorgonen skrev parterna under ett kontrakt som knyter Wängberg till Gais under de kommande två säsongerna”, skriver Gais på sin hemsida.

Enligt GT:s uppgifter var en av orsakerna till att Wängberg sa upp sitt kontrakt med Gais att han ville få upp sin lön.

Den 25-årige yttern missade inte en minut av superettan i år.

Till nästa säsong har Gais gjort klart med Degerfors Stefan Jacobsson som huvudtränare. Under torsdagen meddelade klubben att trotjänaren Patrik Ingelsten får lämna. Enligt GT:s uppgifter är Qvidingprofilen Fredrik Holmberg en tänkbar ersättare till Ingelsten.